https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/vl-achguara-budet-otklyuchena-do-1700--1042414035.html

ВЛ "Ачгуара" будет отключена до 17:00

ВЛ "Ачгуара" будет отключена до 17:00

Ремонтные бригады "Черноморэнерго" продолжили работу на ВЛ "Ачгуара" с раннего утра. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. ВЛ "Ачгуара" будет отключена с 12:00 до 17:00 в четверг, 3 ноября, сообщает "Черноморэнерго".Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.Провода на воздушной линии "Ачгуара" были заменены еще в октябре 2022 года. На это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт.

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия