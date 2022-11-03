https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/vl-achguara-budet-otklyuchena-do-1700--1042414035.html
ВЛ "Ачгуара" будет отключена до 17:00
ВЛ "Ачгуара" будет отключена до 17:00
Ремонтные бригады "Черноморэнерго" продолжили работу на ВЛ "Ачгуара" с раннего утра. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T11:11+0300
2022-11-03T11:11+0300
2022-11-03T11:40+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. ВЛ "Ачгуара" будет отключена с 12:00 до 17:00 в четверг, 3 ноября, сообщает "Черноморэнерго".Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.Провода на воздушной линии "Ачгуара" были заменены еще в октябре 2022 года. На это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт.
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
ВЛ "Ачгуара" будет отключена до 17:00
11:11 03.11.2022 (обновлено: 11:40 03.11.2022)
Ремонтные бригады "Черноморэнерго" продолжили работу на ВЛ "Ачгуара" с раннего утра.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. ВЛ "Ачгуара" будет отключена с 12:00 до 17:00 в четверг, 3 ноября, сообщает "Черноморэнерго".
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.
Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.
В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.
Провода на воздушной линии "Ачгуара" были заменены еще в октябре 2022 года. На это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт.