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ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области
ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области
В результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T15:20+0300
2022-11-03T15:20+0300
2022-11-03T15:20+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщает Минобороны России.Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции."Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.Также сообщается, что боевая авиация РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Всего с начала военной спецоперации уничтожено 168 украинских вертолетов.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области
В результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщает Минобороны России.
"На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции.
"Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.
Также сообщается, что боевая авиация РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Всего с начала военной спецоперации уничтожено 168 украинских вертолетов.