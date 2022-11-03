https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/vs-rossii-otrazili-pyat-atak-ukrainskoy-motopekhoty-v-khersonskoy-oblasti-1042428507.html

ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области

ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области

В результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T15:20+0300

2022-11-03T15:20+0300

2022-11-03T15:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщает Минобороны России.Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции."Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.Также сообщается, что боевая авиация РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Всего с начала военной спецоперации уничтожено 168 украинских вертолетов.

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