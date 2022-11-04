https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/butba-o-rabote-pekarni-v-energokrizis-na-dolgo-nas-ne-khvatit-rabotaem-v-ubytok---1042447272.html

Бутба о работе пекарни в энергокризис: надолго нас не хватит, работаем в убыток

Бутба о работе пекарни в энергокризис: надолго нас не хватит, работаем в убыток

Директор пекарни села Яштуха Данил Бутба в эфире радио Sputnik рассказал, как сказывается на работе предприятия перебои с электричеством в Абхазии. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T14:14+0300

2022-11-04T14:14+0300

2022-11-04T14:38+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Бутба о работе пекарни в энергокризис: надолго нас не хватит, работаем в убыток Бутба о работе пекарни в энергокризис: надолго нас не хватит, работаем в убыток

Пекарня в селе Яштуха Сухумского района обслуживает большую часть продуктовых магазинов в столице, уже четвертый день предприятие вынуждено работать на генераторе из-за энергокризиса в Абхазии."У нас есть дизель. При отключениях света мы работаем на нем, но, когда мы пользуемся дизелем, предприятие работает в убыток. В час он потребляет 30 литров топлива. Выпечка хлеба продолжается, мы не можем остановить работу пекарни, так как хлеб – один из важнейших продуктов", – подчеркнул Бутба.Он также сказал, что в дни, когда перебои со светом, они вынуждены увеличивать объемы."Нам звонят из других продуктовых магазинов, так как пекарни, которые приостановили свою работу, не могут доставлять им хлеб. Мы с трудом справляемся с объемами. Так долго мы не выдержим", – сказал Бутба.Бутба также рассказал, что хлеб, который печется в эти дни, гораздо ниже качеством, так как печи не достигают нужной температуры.Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.

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