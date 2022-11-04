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Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района Абхазии
Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района Абхазии
Заместитель главы администрации Очамчырского района Абхазии Отар Акаба в программе "Главный четверг" о благоустройстве, развитии и перспективах района. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T10:18+0300
2022-11-04T10:18+0300
2022-11-04T10:18+0300
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Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района
Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района
В Очамырском районе проделана большая работа по асфальтированию улиц, также продолжается работа по благоустройству территорий. Большие надежды в районе возлагают на туристический потенциал. Вслед за первыми инвесторами, которые реанимировали здание шестнадцатиэтажки, приспособив его под гостиницу, власти района ждут и следующих. Будущим летом в новом туристическом объекте уже ждут первых гостей.Подробнее об этом, а также о том, как привлечь в Очамчыру новых жителей, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, очамчыра, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчыра, аудио
Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района Абхазии
Заместитель главы администрации Очамчырского района Абхазии Отар Акаба в программе "Главный четверг" о благоустройстве, развитии и перспективах района.
В Очамырском районе проделана большая работа по асфальтированию улиц, также продолжается работа по благоустройству территорий.
Большие надежды в районе возлагают на туристический потенциал. Вслед за первыми инвесторами, которые реанимировали здание шестнадцатиэтажки, приспособив его под гостиницу, власти района ждут и следующих. Будущим летом в новом туристическом объекте уже ждут первых гостей.
Подробнее об этом, а также о том, как привлечь в Очамчыру новых жителей, слушайте в аудиофайле.