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Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района Абхазии

Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района Абхазии

Заместитель главы администрации Очамчырского района Абхазии Отар Акаба в программе "Главный четверг" о благоустройстве, развитии и перспективах района. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T10:18+0300

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Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района Главный четверг: Акаба о развитии Очамчырского района

В Очамырском районе проделана большая работа по асфальтированию улиц, также продолжается работа по благоустройству территорий. Большие надежды в районе возлагают на туристический потенциал. Вслед за первыми инвесторами, которые реанимировали здание шестнадцатиэтажки, приспособив его под гостиницу, власти района ждут и следующих. Будущим летом в новом туристическом объекте уже ждут первых гостей.Подробнее об этом, а также о том, как привлечь в Очамчыру новых жителей, слушайте в аудиофайле.

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