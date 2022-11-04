https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/naznachen-novyy-glava-genshtaba-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1042457530.html

Назначен новый глава Генштаба Вооруженных сил Абхазии

Назначен новый глава Генштаба Вооруженных сил Абхазии

Ранее должность начальника Генштаба занимал Василий Лунев. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко был назначен начальником Генерального штаба вооруженных сил, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Вы человек опытный, человек знающий, и мы рассчитываем на то, что Ваш опыт и знания будут полной мере применены для качественного улучшения дел в вооруженных силах Республики Абхазия",- сказал Бжания, представляя Савченко личному составу Минобороны и руководителям силовых ведомств. Также президент поблагодарил за службу Василия Лунева, ранее занимавшего эту должность, и заявил, что скоро они "начнут взаимодействовать в другом статусе".

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