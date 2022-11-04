https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/naznachen-novyy-glava-genshtaba-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1042457530.html
Назначен новый глава Генштаба Вооруженных сил Абхазии
Назначен новый глава Генштаба Вооруженных сил Абхазии
Ранее должность начальника Генштаба занимал Василий Лунев. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T21:30+0300
2022-11-04T21:30+0300
2022-11-04T21:30+0300
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042456754_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_37eb51889f0206623272225d8a858b53.jpg
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко был назначен начальником Генерального штаба вооруженных сил, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Вы человек опытный, человек знающий, и мы рассчитываем на то, что Ваш опыт и знания будут полной мере применены для качественного улучшения дел в вооруженных силах Республики Абхазия",- сказал Бжания, представляя Савченко личному составу Минобороны и руководителям силовых ведомств. Также президент поблагодарил за службу Василия Лунева, ранее занимавшего эту должность, и заявил, что скоро они "начнут взаимодействовать в другом статусе".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042456754_0:0:616:462_1920x0_80_0_0_7646bfb27b109def2e18856e6eff163d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия
Назначен новый глава Генштаба Вооруженных сил Абхазии
Ранее должность начальника Генштаба занимал Василий Лунев.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik.
Первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко был назначен начальником Генерального штаба вооруженных сил, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
В торжественной обстановке штандарт начальника ГШ ВС вручил Савченко глава республики Аслан Бжания.
"Вы человек опытный, человек знающий, и мы рассчитываем на то, что Ваш опыт и знания будут полной мере применены для качественного улучшения дел в вооруженных силах Республики Абхазия",- сказал Бжания, представляя Савченко личному составу Минобороны и руководителям силовых ведомств.
Также президент поблагодарил за службу Василия Лунева, ранее занимавшего эту должность, и заявил, что скоро они "начнут взаимодействовать в другом статусе".