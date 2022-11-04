https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/raboty-na-achguara-prodolzhatsya-s-utra-1042439954.html

Работы на "Ачгуара" продолжатся с утра

Работы на "Ачгуара" продолжатся с утра

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела срочное заседание технического штаба в "Черноморэнерго". 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T01:06+0300

2022-11-04T01:06+0300

2022-11-04T07:06+0300

в абхазии

абхазия

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Необходимые работы на линии "Ачгуара" продолжатся с наступлением светлого времени суток, линия работает с ограничениями, сообщает "Черноморэнерго". Однако после запуска в тестовом режиме линии вечером 3 ноября, вновь сработала автоматическая защита, и линия была отключена. Ее включили на меньшей мощности. Как сообщает "Черноморэнерго", ремонтные работы на линии, начатые в октябре, были вынуждено приостановлены из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России. Так с 1 октября по 1 ноября заменили 24 километра линии из 32-х.

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абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии