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Работы на "Ачгуара" продолжатся с утра
Работы на "Ачгуара" продолжатся с утра
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела срочное заседание технического штаба в "Черноморэнерго". 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T01:06+0300
2022-11-04T01:06+0300
2022-11-04T07:06+0300
в абхазии
абхазия
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Необходимые работы на линии "Ачгуара" продолжатся с наступлением светлого времени суток, линия работает с ограничениями, сообщает "Черноморэнерго". Однако после запуска в тестовом режиме линии вечером 3 ноября, вновь сработала автоматическая защита, и линия была отключена. Ее включили на меньшей мощности. Как сообщает "Черноморэнерго", ремонтные работы на линии, начатые в октябре, были вынуждено приостановлены из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России. Так с 1 октября по 1 ноября заменили 24 километра линии из 32-х.
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абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Работы на "Ачгуара" продолжатся с утра
01:06 04.11.2022 (обновлено: 07:06 04.11.2022)
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела срочное заседание технического штаба в "Черноморэнерго".
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Необходимые работы на линии "Ачгуара" продолжатся с наступлением светлого времени суток, линия работает с ограничениями, сообщает "Черноморэнерго".
Отмечается, что в течение прошедших двух суток техническая служба проводила пуско-наладочных работы и устраняла выявленные проблемы.
Однако после запуска в тестовом режиме линии вечером 3 ноября, вновь сработала автоматическая защита, и линия была отключена. Ее включили на меньшей мощности.
Как сообщает "Черноморэнерго", ремонтные работы на линии, начатые в октябре, были вынуждено приостановлены из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России.
Так с 1 октября по 1 ноября заменили 24 километра линии из 32-х.