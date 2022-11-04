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Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук", доктор... 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T16:57+0300
2022-11-04T16:57+0300
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Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук", доктор биологических наук, доцент Наталья Карпун и сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИИэПит Фаина Горухчиева в эфире радио Sputnik рассказали о совместной работе ученых России и Абхазии, о подготовке научных кадров, а также об интересе молодых ученых в исследовательских работах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. Со 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.
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такие обстоятельства, подкасты, ученые, академия наук абхазии, аудио
такие обстоятельства, подкасты, ученые, академия наук абхазии, аудио

Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии

16:57 04.11.2022
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Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
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Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук", доктор биологических наук, доцент Наталья Карпун и сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИИэПит Фаина Горухчиева в эфире радио Sputnik рассказали о совместной работе ученых России и Абхазии, о подготовке научных кадров, а также об интересе молодых ученых в исследовательских работах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. Со 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.
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