https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/takie-obstoyatelstva-karpun-i-gorukhchieva-o-sotrudnichestve-uchenykh-rossii-i-abkhazii--1042452010.html
Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук", доктор... 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T16:57+0300
2022-11-04T16:57+0300
2022-11-04T16:57+0300
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Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Такие обстоятельства: Карпун и Горухчиева о сотрудничестве ученых России и Абхазии
Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук", доктор биологических наук, доцент Наталья Карпун и сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИИэПит Фаина Горухчиева в эфире радио Sputnik рассказали о совместной работе ученых России и Абхазии, о подготовке научных кадров, а также об интересе молодых ученых в исследовательских работах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. Со 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.
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такие обстоятельства, подкасты, ученые, академия наук абхазии, аудио
такие обстоятельства, подкасты, ученые, академия наук абхазии, аудио
Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук", доктор биологических наук, доцент Наталья Карпун и сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИИэПит Фаина Горухчиева в эфире радио Sputnik рассказали о совместной работе ученых России и Абхазии, о подготовке научных кадров, а также об интересе молодых ученых в исследовательских работах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. Со 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.