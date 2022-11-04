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Ядерный щит и опасные соседи: эксклюзивное интервью Геннадия Онищенко

Ядерный щит и опасные соседи: эксклюзивное интервью Геннадия Онищенко

Заместитель президента Российской Академии образования, член РАН Геннадий Онищенко в интервью Sputnik Абхазия поделился мнением об актуальных проблемах... 04.11.2022, Sputnik Абхазия

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Онищенко прибыл в Абхазию для участия в юбилейных мероприятиях, приуроченных к 25-летию Академии наук Абхазии. Он отметил, что создание АНА - очень дальновидный шаг, сделанный первым президентом республики Владиславом Ардзинба.Онищенко напомнил, что Абхазия сыграла важную роль в ядерной политике Советского Союза и создании "ядерного щита" - паритета, который после Второй мировой войны позволил "мирно сосуществовать странам с огромными противоречиями".Эксперт коснулся и темы биологической безопасности в мире. Он подчеркнул, что, по "убедительным данным", в 40 километрах от Тбилиси находится "первая, мощная, специально защищенная, дающая практически неограниченные возможности любых манипуляций опасными для человека вирусами, лаборатория".Онищенко добавил, что сегодня, когда уже расшифрован геном человека, нужно говорить не только о биологическом, но и генетическом оружии. "Возможности синтетической биологии безграничны. Можно создать на компьютере будущий вирус, потом его сшить и выпустить в живую природу. И это кончится огромными непрогнозируемые последствиями", - сказал он.Ученый подчеркнул, что борьба с коронавирусом в мире еще не окончена. Недостаточно иметь современные лекарства, вакцины, ведь любая мутация вируса может сделать его опасным и контагиозным.Также Онищенко выразил уверенность в том, что абхазы не имеют права не быть долгожителями."Жить в Раю и жить не долго - это неправильно. В помощь вам не только пища, но и природа, воздух, самобытная культура", - считает он.Ученый признался, что еще не пробовал абхазскую кухню, хоть и бывал в республике не раз и добавил, что намеревается отведать национальные блюда в этот приезд.

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