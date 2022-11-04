https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/yubiley-akademii-nauk-abkhazii-torzhestvennoe-zasedanie-v-kabmine-1042455636.html
Юбилей Академии наук Абхазии: торжественное заседание в Кабмине
Юбилей Академии наук Абхазии: торжественное заседание в Кабмине
Торжественное заседание, посвященное 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии состоялось в конференц-зале Кабинета министров в пятницу, 4 ноября. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T19:00+0300
2022-11-04T19:00+0300
2022-11-04T19:12+0300
в абхазии
абхазия
академия наук абхазии
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042455346_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b6a4fb8a57adf2e92d073cac60ca6d0.jpg
Для того, чтобы отпраздновать юбилей научного учебного учреждения в Кабинете министров собрались представители абхазского научного сообщества, руководство страны во главе с президентом, а также более 30 гостей из научных учреждений России.В том числе, почетными гостями мероприятия стали заместитель президента РАН Геннадий Матишов, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, президент Международной славянской академии образования, науки, искусства и культуры Сергей Бабурин.В начале торжественного собрания собравшимся показали документальный фильм, посвященный истории создания Академии наук Абхазии и современной жизни научного центра.Затем гости и принимающая сторона могли выступить с торжественной речью, оценить работу, проделанную АНА за четверть века, и обозначить направления, в которых научному сообществу Абхазии предстоит идти.Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042455346_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_88f4b873a8308fbc7a7902acabc0d4dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, академия наук абхазии, мультимедиа, видео, видео
абхазия, академия наук абхазии, мультимедиа, видео, видео
Юбилей Академии наук Абхазии: торжественное заседание в Кабмине
19:00 04.11.2022 (обновлено: 19:12 04.11.2022)
Торжественное заседание, посвященное 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии состоялось в конференц-зале Кабинета министров в пятницу, 4 ноября.
Для того, чтобы отпраздновать юбилей научного учебного учреждения в Кабинете министров собрались представители абхазского научного сообщества, руководство страны во главе с президентом, а также более 30 гостей из научных учреждений России.
В том числе, почетными гостями мероприятия стали заместитель президента РАН Геннадий Матишов, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, президент Международной славянской академии образования, науки, искусства и культуры Сергей Бабурин.
В начале торжественного собрания собравшимся показали документальный фильм, посвященный истории создания Академии наук Абхазии и современной жизни научного центра.
Затем гости и принимающая сторона могли выступить с торжественной речью, оценить работу, проделанную АНА за четверть века, и обозначить направления, в которых научному сообществу Абхазии предстоит идти.
Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.