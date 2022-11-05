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Маврофиди о турнире среди инвалидов: соперничество на полях, а в жизни они все друзья

Маврофиди о турнире среди инвалидов: соперничество на полях, а в жизни они все друзья

О турнире "Кубок Победы" по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, его участниках и важности таких спортивных встреч в эфире радио Sputnik рассказал главный... 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T10:20+0300

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Маврофиди турнире среди инвалидов: соперничество на полях, а в жизни они все друзья Маврофиди турнире среди инвалидов: соперничество на полях, а в жизни они все друзья

О турнире "Кубок Победы" по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, его участниках и важности таких спортивных встреч в эфире радио Sputnik рассказал главный судья соревнований, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России, заслуженный тренер Абхазии Ахиллес Маврофиди.3 ноября в Сухуме состоялась церемония открытия X юбилейного Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы", посвященного памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.В турнире принимают участие пять команд: "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо - Алтай" (Барнаул), "Монолит" (Казань), "Махачкала" (Махачкала) и "Апсны" (Абхазия). Игры будут проходить ежедневно с 10:00 на мини-поле у Совмина, турнир завершится 9 ноября.Заслуженный тренер Абхазии Ахиллес Маврофиди в эфире радио сказал, что общение ребят, дружба, сотрудничество – это все очень важно."Некоторые ребята после ДТП не выходят из дома, начинают пить, отворачиваются от общества, к сожалению, и когда они увидят себе подобных ребят на футбольных полях, которые сражаются, побеждают судьбу и не стоят с протянутой рукой, они пытаются становиться ими", – отметил Маврофиди.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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