https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/takie-obstoyatelstva-strochan-i-gamakhariya-ob-issledovanii-ekologicheskikh-problem-abkhazii--1042452564.html
Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии
Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии
Сотрудники Института экологии АНА Тимур Строчан и Паата Гамахария в эфире радио Sputnik рассказали о своем участии в конференции молодых ученых Абхазии и... 05.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-05T13:22+0300
2022-11-05T13:22+0300
2022-11-05T13:22+0300
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Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии
Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии
В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. С 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.В студии радио Sputnik молодые ученые Тимур Строчан и Паата Гамахария рассказали о сфере своих научных интересов, а также, какие исследования проводят на базе Института экологии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, академия наук абхазии, экология, аудио
подкасты, такие обстоятельства, академия наук абхазии, экология, аудио
Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии
Сотрудники Института экологии АНА Тимур Строчан и Паата Гамахария в эфире радио Sputnik рассказали о своем участии в конференции молодых ученых Абхазии и научных интересах.
В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. С 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.
В студии радио Sputnik молодые ученые Тимур Строчан и Паата Гамахария рассказали о сфере своих научных интересов, а также, какие исследования проводят на базе Института экологии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.