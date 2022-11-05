https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/takie-obstoyatelstva-strochan-i-gamakhariya-ob-issledovanii-ekologicheskikh-problem-abkhazii--1042452564.html

Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии

Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии

Сотрудники Института экологии АНА Тимур Строчан и Паата Гамахария в эфире радио Sputnik рассказали о своем участии в конференции молодых ученых Абхазии и... 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T13:22+0300

2022-11-05T13:22+0300

2022-11-05T13:22+0300

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Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии Такие обстоятельства: Строчан и Гамахария об исследовании экологических проблем Абхазии

В Сухуме отметили 25-летие Академии наук Абхазии. На праздновании юбилея главного научного учреждения республики присутствовало руководство республики, а также более 30 гостей из России. С 2 по 4 ноября проходила научная конференция аспирантов и молодых ученых. Работа секций проходила в трех направлениях: гуманитарные, социальные и общественные науки, физико-математические науки, медико-биологические науки.В студии радио Sputnik молодые ученые Тимур Строчан и Паата Гамахария рассказали о сфере своих научных интересов, а также, какие исследования проводят на базе Института экологии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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