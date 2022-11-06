Благотворительный концерт в Моквском соборе
6 ноября на территории Моквского собора прошел благотворительный концерт.
6 ноября на территории Моквского собора прошел благотворительный концерт.
Его провели два творческих коллектива - Абхазская государственная хоровая капелла и Хор Сретенского монастыря.
Его провели два творческих коллектива - Абхазская государственная хоровая капелла и Хор Сретенского монастыря.
Концерт организовали Министерство культуры Абхазии и Абхазская православная церковь.
Концерт организовали Министерство культуры Абхазии и Абхазская православная церковь.
Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.
Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.
В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения.
В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения.
Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”.
Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”.
Концерт начался с выступления Абхазской государственной хоровой капеллы.
Концерт начался с выступления Абхазской государственной хоровой капеллы.
Они исполнили “Абхазское старинное литургическое песнопение”.
Они исполнили “Абхазское старинное литургическое песнопение”.
Концерт продолжил Хор Сретенского монастыря.
Концерт продолжил Хор Сретенского монастыря.
В их репертуаре было более 10 русских народных и духовных песен.
В их репертуаре было более 10 русских народных и духовных песен.
Послушать благотворительный концерт в Мокву приехали и местные жители, и гости из России.
Послушать благотворительный концерт в Мокву приехали и местные жители, и гости из России.
На благотворительном концерте жительница села Моква передали храму икону, которая некогда принадлежала Моквскому собору. В советское время изображение лика святых было выкинуто на свалку, а местная жительница нашла икону и спасла ее.
На благотворительном концерте жительница села Моква передали храму икону, которая некогда принадлежала Моквскому собору. В советское время изображение лика святых было выкинуто на свалку, а местная жительница нашла икону и спасла ее.
На концерт приехали даже юные зрители.
На концерт приехали даже юные зрители.
После исполнения духовных песен в стенах храма Хор Сретенского монастыря продолжил пение народных песен во дворе собора.
После исполнения духовных песен в стенах храма Хор Сретенского монастыря продолжил пение народных песен во дворе собора.
Публика подпевала участникам хора известные народные мотивы.
Публика подпевала участникам хора известные народные мотивы.
Все собранные с благотворительного концерта средства будут направлены на реставрацию Моквского собора.
Все собранные с благотворительного концерта средства будут направлены на реставрацию Моквского собора.