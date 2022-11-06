https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/blagotvoritelnyy-kontsert-v-mokvskom-sobore-1042492792.html

Благотворительный концерт в Моквском соборе

Благотворительный концерт в Моквском соборе

Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы прошел в Моквском соборе в воскресенье 6 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

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В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. Всего в репертуаре было более 20 произведении.Вместе с Абхазской капеллой хор Сретенского монастыря выступил впервые.Все собранные с концерта средства будут направлены на реставрацию древнего храма.

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