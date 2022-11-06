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https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/blagotvoritelnyy-kontsert-v-mokvskom-sobore-1042492792.html
Благотворительный концерт в Моквском соборе
Благотворительный концерт в Моквском соборе
Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы прошел в Моквском соборе в воскресенье 6 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
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В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. Всего в репертуаре было более 20 произведении.Вместе с Абхазской капеллой хор Сретенского монастыря выступил впервые.Все собранные с концерта средства будут направлены на реставрацию древнего храма.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Благотворительный концерт в Моквском соборе

20:45 06.11.2022
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Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы прошел в Моквском соборе в воскресенье 6 ноября.
В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. Всего в репертуаре было более 20 произведении.
Вместе с Абхазской капеллой хор Сретенского монастыря выступил впервые.
Все собранные с концерта средства будут направлены на реставрацию древнего храма.
© Sputnik / Марианна Кубрава

6 ноября на территории Моквского собора прошел благотворительный концерт.

6 ноября на территории Моквского собора прошел благотворительный концерт. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

6 ноября на территории Моквского собора прошел благотворительный концерт.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Его провели два творческих коллектива - Абхазская государственная хоровая капелла и Хор Сретенского монастыря.

Его провели два творческих коллектива - Абхазская государственная хоровая капелла и Хор Сретенского монастыря. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Его провели два творческих коллектива - Абхазская государственная хоровая капелла и Хор Сретенского монастыря.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт организовали Министерство культуры Абхазии и Абхазская православная церковь.

Концерт организовали Министерство культуры Абхазии и Абхазская православная церковь. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт организовали Министерство культуры Абхазии и Абхазская православная церковь.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.

Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения.

В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”.

Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт начался с выступления Абхазской государственной хоровой капеллы.

Концерт начался с выступления Абхазской государственной хоровой капеллы. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт начался с выступления Абхазской государственной хоровой капеллы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Они исполнили “Абхазское старинное литургическое песнопение”.

Они исполнили “Абхазское старинное литургическое песнопение”. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Они исполнили “Абхазское старинное литургическое песнопение”.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт продолжил Хор Сретенского монастыря.

Концерт продолжил Хор Сретенского монастыря. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Концерт продолжил Хор Сретенского монастыря.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В их репертуаре было более 10 русских народных и духовных песен.

В их репертуаре было более 10 русских народных и духовных песен. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В их репертуаре было более 10 русских народных и духовных песен.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Послушать благотворительный концерт в Мокву приехали и местные жители, и гости из России.

Послушать благотворительный концерт в Мокву приехали и местные жители, и гости из России. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Послушать благотворительный концерт в Мокву приехали и местные жители, и гости из России.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На благотворительном концерте жительница села Моква передали храму икону, которая некогда принадлежала Моквскому собору. В советское время изображение лика святых было выкинуто на свалку, а местная жительница нашла икону и спасла ее.

На благотворительном концерте жительница села Моква передали храму икону, которая некогда принадлежала Моквскому собору. В советское время изображение лика святых было выкинуто на свалку, а местная жительница нашла икону и спасла ее. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

На благотворительном концерте жительница села Моква передали храму икону, которая некогда принадлежала Моквскому собору. В советское время изображение лика святых было выкинуто на свалку, а местная жительница нашла икону и спасла ее.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На концерт приехали даже юные зрители.

На концерт приехали даже юные зрители. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

На концерт приехали даже юные зрители.

© Sputnik / Марианна Кубрава

После исполнения духовных песен в стенах храма Хор Сретенского монастыря продолжил пение народных песен во дворе собора.

После исполнения духовных песен в стенах храма Хор Сретенского монастыря продолжил пение народных песен во дворе собора. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

После исполнения духовных песен в стенах храма Хор Сретенского монастыря продолжил пение народных песен во дворе собора.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Публика подпевала участникам хора известные народные мотивы.

Публика подпевала участникам хора известные народные мотивы. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Публика подпевала участникам хора известные народные мотивы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Все собранные с благотворительного концерта средства будут направлены на реставрацию Моквского собора.

Все собранные с благотворительного концерта средства будут направлены на реставрацию Моквского собора. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Все собранные с благотворительного концерта средства будут направлены на реставрацию Моквского собора.

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