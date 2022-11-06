https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/bzhaniya-pozdravil-abkhazskoe-televidenie-s-dnem-osnovaniya-1042472139.html

Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания

Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания

6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T09:50+0300

2022-11-06T09:50+0300

2022-11-06T09:50+0300

в абхазии

аслан бжания

телевидение

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042443396_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_3d2979d856ee0381c186618fd9eb1872.jpg

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Ирину Агрба и коллектив АГТРК по случаю Дня основания Абхазского телевидения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Глава государства отдельно отметил роль телевидения и радио во время Отечественной войны народа Абхазии, когда коллективу АТ удалось вывезти из оккупированной столицы все необходимые инструменты и наладить вещание из Гудауты.6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, телевидение, абхазия