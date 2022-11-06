https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/bzhaniya-pozdravil-abkhazskoe-televidenie-s-dnem-osnovaniya-1042472139.html
Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T09:50+0300
2022-11-06T09:50+0300
2022-11-06T09:50+0300
в абхазии
аслан бжания
телевидение
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042443396_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_3d2979d856ee0381c186618fd9eb1872.jpg
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Ирину Агрба и коллектив АГТРК по случаю Дня основания Абхазского телевидения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Глава государства отдельно отметил роль телевидения и радио во время Отечественной войны народа Абхазии, когда коллективу АТ удалось вывезти из оккупированной столицы все необходимые инструменты и наладить вещание из Гудауты.6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/04/1042443396_100:0:1540:1080_1920x0_80_0_0_cdeed92262f57b3b803ef2668a46cbd1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, телевидение, абхазия
аслан бжания, телевидение, абхазия
Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Ирину Агрба и коллектив АГТРК по случаю Дня основания Абхазского телевидения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что 6 ноября 1978 года произошло значимое событие для всего народа - в эфир вышла передача на абхазском языке. С тех пор, добавил Бжания, Абхазское телевидение прошло большой путь.
Глава государства отдельно отметил роль телевидения и радио во время Отечественной войны народа Абхазии, когда коллективу АТ удалось вывезти из оккупированной столицы все необходимые инструменты и наладить вещание из Гудауты.
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.