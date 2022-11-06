https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/dopolnitelnoe-vremya-alabyan-o-pobedakh-bortsov-iz-abkhazii-vo-vserossiyskikh-sorevnovaniyakh--1042413906.html
Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях
Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях
Тренер по вольной борьбе Размик Алабян в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T14:33+0300
2022-11-06T14:33+0300
2022-11-06T14:33+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
спорт
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042414484_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c5e42dfe5ae39c045051b2b2e468a4fa.jpg
Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях
Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях
В Сочи прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Федерации вольной борьбы города Сочи. Абхазские спортсмены традиционно выступили успешно.Как рассказал тренер Рамзик Алабян, в этих соревнованиях абхазские спортсмены выступали не в первый раз, у них давние дружеские отношения с командой Сочи. 23 спортсмена из республики представили страну на всероссийской площадке. Результат - четыре первых, три вторых и пять третьих мест в копилке абхазской команды. "На этом турнире присутствовал наш соотечественник Денис Царгуш. Ему тоже понравилось выступление наших ребят", - рассказал Алабян. Подробно об этом турнире и его результатах слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042414484_88:0:1227:854_1920x0_80_0_0_2a544d528d682c6a3faf6a9d72571eb9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, борьба, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, борьба, аудио
Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях
Тренер по вольной борьбе Размик Алабян в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
В Сочи прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Федерации вольной борьбы города Сочи. Абхазские спортсмены традиционно выступили успешно.
Как рассказал тренер Рамзик Алабян, в этих соревнованиях абхазские спортсмены выступали не в первый раз, у них давние дружеские отношения с командой Сочи. 23 спортсмена из республики представили страну на всероссийской площадке.
Результат - четыре первых, три вторых и пять третьих мест в копилке абхазской команды.
"На этом турнире присутствовал наш соотечественник Денис Царгуш. Ему тоже понравилось выступление наших ребят", - рассказал Алабян.
Подробно об этом турнире и его результатах слушайте в аудиофайле
.