https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/dopolnitelnoe-vremya-alabyan-o-pobedakh-bortsov-iz-abkhazii-vo-vserossiyskikh-sorevnovaniyakh--1042413906.html

Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях

Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях

Тренер по вольной борьбе Размик Алабян в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T14:33+0300

2022-11-06T14:33+0300

2022-11-06T14:33+0300

радио

подкасты

дополнительное время

абхазия

спорт

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042414484_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c5e42dfe5ae39c045051b2b2e468a4fa.jpg

Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях Дополнительное время: Алабян о победах борцов из Абхазии во Всероссийских соревнованиях

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Федерации вольной борьбы города Сочи. Абхазские спортсмены традиционно выступили успешно.Как рассказал тренер Рамзик Алабян, в этих соревнованиях абхазские спортсмены выступали не в первый раз, у них давние дружеские отношения с командой Сочи. 23 спортсмена из республики представили страну на всероссийской площадке. Результат - четыре первых, три вторых и пять третьих мест в копилке абхазской команды. "На этом турнире присутствовал наш соотечественник Денис Царгуш. Ему тоже понравилось выступление наших ребят", - рассказал Алабян. Подробно об этом турнире и его результатах слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, борьба, аудио