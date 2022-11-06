https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/dukhovnye-pesnopeniya-blagotvoritelnyy-kontsert-v-mokvskom-sobore-1042493808.html

Духовные песнопения: благотворительный концерт в Моквском соборе

Духовные песнопения: благотворительный концерт в Моквском соборе

Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы прошел в Моквском соборе в воскресенье 6 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

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В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. Всего на концерте было исполнено более 20 произведении. Вместе с Абхазской капеллой хор Сретенского монастыря выступил впервые. Все собранные с концерта средства будут направлены на реставрацию древнего храма. По словам пономаря Моквского собора Бояна Делба, объект нуждается в капитальном ремонте, течет крыша, разбиты окна. Реставрация храма в последний раз проводилась лишь в 1957 году при советской власти. Благотворительный концерт в Моквском храме провели по инициативе Министерства культуры Абхазии и Абхазской православной церкви. Моквский собор был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III, который был похоронен в соборе в 967 году. Согласно не сохранившейся надписи (найденной патриархом Иерусалимским Досифеем II, посетившим Мокви в 1659 году), собор был существенно отремонтирован и расписан во времена правления византийского императора Алексия I Комнина, однако в настоящее время в церкви не осталось никаких следов этих фресок.

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