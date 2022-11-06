https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/dva-cheloveka-pogibli-pri-obrusheniya-balkona-v-dome-v-sochi--1042494303.html
Два человека погибли при обрушения балкона в доме в Сочи
Два человека погибли при обрушения балкона в доме в Сочи
Балкон обвалился в многоэтажном доме Сочи на 4 этаже вечером, 6 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T20:05+0300
2022-11-06T20:05+0300
2022-11-06T20:05+0300
сочи
происшествия
мчс рф
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуреСпасатели отмечают, что угрозы обрушения нет. Причина обрушения балкона пока неизвестна.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, происшествия, мчс рф
сочи, происшествия, мчс рф
Два человека погибли при обрушения балкона в доме в Сочи
Балкон обвалился в многоэтажном доме Сочи на 4 этаже вечером, 6 ноября.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik.
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости
в краевой прокуратуре
Спасатели отмечают, что угрозы обрушения нет. Причина обрушения балкона пока неизвестна.