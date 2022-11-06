https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/ot-russkoy-dukhovnoy-do-pesni-raneniya-blagotvoritelnyy-kontsert-proshel-v-mokve-1042490000.html

От русской духовной до "Песни ранения": благотворительный концерт прошел в Мокве

От русской духовной до "Песни ранения": благотворительный концерт прошел в Мокве

Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря совместно с Государственной хоровой капеллой Абхазии прошел в Моквском монастыре в воскресенье, 6 ноября... 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T18:20+0300

2022-11-06T18:20+0300

2022-11-06T18:20+0300

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О том, как прошел концерт, какие песни были исполнены, читайте в материале Sputnik.SputnikВо дворе Моквского храма люди стали собираться задолго до начала благотворительного концерта. И неспроста. На площадке колокольни участники хора Сретенского монастыря решили провести репетицию. А в самом храме прогон состоялся у Абхазской Государственной капеллы.В репертуаре двух творческих групп - русские и абхазские духовные песнопения. Есть даже композиция, которую они должны исполнить вместе, - “Песнь о ранении”.Совместный концерт они дают впервые. А вот абхазское произведение исполняют далеко не в первый раз.Впервые коллектив выступает и в таком “невероятном историческом месте”. Как признался Жила, участники хора очень тронуты приглашением Министерства культуры Абхазии.“Мы впервые в таком потрясающем месте проводим концерт, в невероятном историческом месте, в древнем храме. Надеемся, что сегодняшняя наша программа русской духовной музыки найдет отклик в сердцах наших слушателей”, - отметил он.Большая честь выступать в древнем храме и для Абхазской хоровой капеллы. По словам ее художественного руководителя Норы Аджинджал, певцы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в благотворительном концерте. “Выступление в Моквском храме для нас имеет огромное значение. Когда Министерство культуры пригласило нас, мы безусловно согласились, мы не впервые выступаем с духовной музыкой. Ранее мы выступали на фестивалях духовной музыки в России, Пицундском храме. Мы с большим удовольствием участвуем и в этом концерте”, - подчеркнула Аджинджал.От абхазского литургического до русского песнопенияПеред началом глава Абхазской православной церкви отец Виссарион благословил благотворительный концерт. Он отметил важность реставрации древнего храма, который был построен в X веке абхазским царем Леоном III.Концерт открылся абхазским старинным литургическим песнопением в исполнении Абхазской государственной хоровой капеллы.После концерт продолжил хор Сретенского монастыря, который открыл свою часть программы композицией “Древний распев”.Благотворительный концерт в Моквском храме провели по инициативе Министерства культуры Абхазии и Абхазской православной церкви.Министр культуры поблагодарил хор Сретенского монастыря и Абхазскую хоровую капеллу за выступление на территории историко-культурного объекта.“Мы очень благодарны Сретенскому хору за то, что они в своем плотном графике нашли время приехать сюда. Конечно, большое значение для духовной жизни Абхазии имеет выступление этого хора, консолидация всех наших граждан, которые сегодня пришли сюда послушать музыку и получить удовольствие. Все это происходит естественно при благословении Абхазской православной церкви, при непосредственной поддержке наших друзей из компании "Амобаил" и наших партнеров из информационного агентства Sputnik Абхазия, а также друзей из благотворительного фонда "Просветитель". В целом, я надеюсь, что в будущем у нас будет проходить еще больше подобного рода мероприятий, которые будут служить стабилизирующим фактором для всех нас”, - Кове.Пономарь Моквского монастыря Боян Делба отметил, насколько важным событием стал концерт в жизни храма. По его словам, монастырь нуждается в капитальном ремонте. И все средства, собранные с благотворительного концерта, будут направлены на эти цели.После благотворительного концерта жительница села Моника Перцхелия передала Моквскому собору икону, которая в советское время была выкинута на свалку.“Она нашла на свалке икону, почистила. Так как Моквский храм в советское время не работал, она не стала ее возвращать сюда. Она ждала удобного момента, когда служба в Моквском храме возобновится. И вот сегодняшний концерт стал тем самым удобным случаем”, - добавил Делба.Все собранные средства пойдут на реконструкцию храма. Пожертвования можно сделать и онлайн.Моквский собор был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III, который был похоронен в соборе в 967 году. Согласно не сохранившейся надписи (найденной патриархом Иерусалимским Досифеем II, посетившим Мокви в 1659 году), собор был существенно отремонтирован и расписан во времена правления византийского императора Алексия I Комнина, однако в настоящее время в церкви не осталось никаких следов этих фресок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191006/1016287484.html

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