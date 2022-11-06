От русской духовной до "Песни ранения": благотворительный концерт прошел в Мокве

О том, как прошел концерт, какие песни были исполнены, читайте в материале Sputnik.SputnikВо дворе Моквского храма люди стали собираться задолго до начала благотворительного концерта. И неспроста. На площадке колокольни участники хора Сретенского монастыря решили провести репетицию. А в самом храме прогон состоялся у Абхазской Государственной капеллы.В репертуаре двух творческих групп - русские и абхазские духовные песнопения. Есть даже композиция, которую они должны исполнить вместе, - “Песнь о ранении”.Совместный концерт они дают впервые. А вот абхазское произведение исполняют далеко не в первый раз.Впервые коллектив выступает и в таком “невероятном историческом месте”. Как признался Жила, участники хора очень тронуты приглашением Министерства культуры Абхазии.“Мы впервые в таком потрясающем месте проводим концерт, в невероятном историческом месте, в древнем храме. Надеемся, что сегодняшняя наша программа русской духовной музыки найдет отклик в сердцах наших слушателей”, - отметил он.Большая честь выступать в древнем храме и для Абхазской хоровой капеллы. По словам ее художественного руководителя Норы Аджинджал, певцы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в благотворительном концерте. “Выступление в Моквском храме для нас имеет огромное значение. Когда Министерство культуры пригласило нас, мы безусловно согласились, мы не впервые выступаем с духовной музыкой. Ранее мы выступали на фестивалях духовной музыки в России, Пицундском храме. Мы с большим удовольствием участвуем и в этом концерте”, - подчеркнула Аджинджал.От абхазского литургического до русского песнопенияПеред началом глава Абхазской православной церкви отец Виссарион благословил благотворительный концерт. Он отметил важность реставрации древнего храма, который был построен в X веке абхазским царем Леоном III.Концерт открылся абхазским старинным литургическим песнопением в исполнении Абхазской государственной хоровой капеллы.После концерт продолжил хор Сретенского монастыря, который открыл свою часть программы композицией “Древний распев”.Благотворительный концерт в Моквском храме провели по инициативе Министерства культуры Абхазии и Абхазской православной церкви.Министр культуры поблагодарил хор Сретенского монастыря и Абхазскую хоровую капеллу за выступление на территории историко-культурного объекта.“Мы очень благодарны Сретенскому хору за то, что они в своем плотном графике нашли время приехать сюда. Конечно, большое значение для духовной жизни Абхазии имеет выступление этого хора, консолидация всех наших граждан, которые сегодня пришли сюда послушать музыку и получить удовольствие. Все это происходит естественно при благословении Абхазской православной церкви, при непосредственной поддержке наших друзей из компании "Амобаил" и наших партнеров из информационного агентства Sputnik Абхазия, а также друзей из благотворительного фонда "Просветитель". В целом, я надеюсь, что в будущем у нас будет проходить еще больше подобного рода мероприятий, которые будут служить стабилизирующим фактором для всех нас”, - Кове.Пономарь Моквского монастыря Боян Делба отметил, насколько важным событием стал концерт в жизни храма. По его словам, монастырь нуждается в капитальном ремонте. И все средства, собранные с благотворительного концерта, будут направлены на эти цели.После благотворительного концерта жительница села Моника Перцхелия передала Моквскому собору икону, которая в советское время была выкинута на свалку.“Она нашла на свалке икону, почистила. Так как Моквский храм в советское время не работал, она не стала ее возвращать сюда. Она ждала удобного момента, когда служба в Моквском храме возобновится. И вот сегодняшний концерт стал тем самым удобным случаем”, - добавил Делба.Все собранные средства пойдут на реконструкцию храма. Пожертвования можно сделать и онлайн.Моквский собор был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III, который был похоронен в соборе в 967 году. Согласно не сохранившейся надписи (найденной патриархом Иерусалимским Досифеем II, посетившим Мокви в 1659 году), собор был существенно отремонтирован и расписан во времена правления византийского императора Алексия I Комнина, однако в настоящее время в церкви не осталось никаких следов этих фресок.
Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря совместно с Государственной хоровой капеллой Абхазии прошел в Моквском монастыре в воскресенье, 6 ноября. Все собранные средства пойдут на реконструкцию храма.
О том, как прошел концерт, какие песни были исполнены, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Во дворе Моквского храма люди стали собираться задолго до начала благотворительного концерта. И неспроста. На площадке колокольни участники хора Сретенского монастыря решили провести репетицию. А в самом храме прогон состоялся у Абхазской Государственной капеллы.
В репертуаре двух творческих групп - русские и абхазские духовные песнопения. Есть даже композиция, которую они должны исполнить вместе, - “Песнь о ранении”.
Совместный концерт они дают впервые. А вот абхазское произведение исполняют далеко не в первый раз.
“Очень давно, лет десять назад мы исполняли абхазскую музыку абхазского композитора Нодара Викторовича Чанба”, - рассказал художественный руководитель хора Сретенского монастыря Никон Жила.
Впервые коллектив выступает и в таком “невероятном историческом месте”. Как признался Жила, участники хора очень тронуты приглашением Министерства культуры Абхазии.
“Мы впервые в таком потрясающем месте проводим концерт, в невероятном историческом месте, в древнем храме. Надеемся, что сегодняшняя наша программа русской духовной музыки найдет отклик в сердцах наших слушателей”, - отметил он.
Большая честь выступать в древнем храме и для Абхазской хоровой капеллы. По словам ее художественного руководителя Норы Аджинджал, певцы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в благотворительном концерте.
“Выступление в Моквском храме для нас имеет огромное значение. Когда Министерство культуры пригласило нас, мы безусловно согласились, мы не впервые выступаем с духовной музыкой. Ранее мы выступали на фестивалях духовной музыки в России, Пицундском храме. Мы с большим удовольствием участвуем и в этом концерте”, - подчеркнула Аджинджал.
От русской духовной до "Песни ранения": благотворительный концерт прошел в Мокве
От абхазского литургического до русского песнопения
Перед началом глава Абхазской православной церкви отец Виссарион благословил благотворительный концерт. Он отметил важность реставрации древнего храма, который был построен в X веке абхазским царем Леоном III.
Концерт открылся абхазским старинным литургическим песнопением в исполнении Абхазской государственной хоровой капеллы.
После концерт продолжил хор Сретенского монастыря, который открыл свою часть программы композицией “Древний распев”.
Но на этом концерт коллектива из России не завершился. Хор Сретинского монастыря продолжил программу на площадке старой колокольни, где были исполнены русские народные песни.
Благотворительный концерт в Моквском храме провели по инициативе Министерства культуры Абхазии и Абхазской православной церкви.
Министр культуры поблагодарил хор Сретенского монастыря и Абхазскую хоровую капеллу за выступление на территории историко-культурного объекта.
“Мы очень благодарны Сретенскому хору за то, что они в своем плотном графике нашли время приехать сюда. Конечно, большое значение для духовной жизни Абхазии имеет выступление этого хора, консолидация всех наших граждан, которые сегодня пришли сюда послушать музыку и получить удовольствие. Все это происходит естественно при благословении Абхазской православной церкви, при непосредственной поддержке наших друзей из компании "Амобаил" и наших партнеров из информационного агентства Sputnik Абхазия, а также друзей из благотворительного фонда "Просветитель". В целом, я надеюсь, что в будущем у нас будет проходить еще больше подобного рода мероприятий, которые будут служить стабилизирующим фактором для всех нас”, - Кове.
Пономарь Моквского монастыря Боян Делба отметил, насколько важным событием стал концерт в жизни храма. По его словам, монастырь нуждается в капитальном ремонте. И все средства, собранные с благотворительного концерта, будут направлены на эти цели.
“Реставрация храма в последний раз проводилась в 1957 году при советской власти. После этого крыша не менялась, крыша течёт. Необходимо менять окна. Поэтому был организован такой благотворительный концерт”, - рассказал Боян Делба.
После благотворительного концерта жительница села Моника Перцхелия передала Моквскому собору икону, которая в советское время была выкинута на свалку.
“Она нашла на свалке икону, почистила. Так как Моквский храм в советское время не работал, она не стала ее возвращать сюда. Она ждала удобного момента, когда служба в Моквском храме возобновится. И вот сегодняшний концерт стал тем самым удобным случаем”, - добавил Делба.
Все собранные средства пойдут на реконструкцию храма. Пожертвования можно сделать и онлайн.
Моквский собор был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III, который был похоронен в соборе в 967 году. Согласно не сохранившейся надписи (найденной патриархом Иерусалимским Досифеем II, посетившим Мокви в 1659 году), собор был существенно отремонтирован и расписан во времена правления византийского императора Алексия I Комнина, однако в настоящее время в церкви не осталось никаких следов этих фресок.