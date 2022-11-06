Первое государственное: кадры истории Абхазского телевидения

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.

На фото: сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигуаа, Эмма Адлейба, Людмила Хагба.