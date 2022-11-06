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https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/pervoe-gosudarstvennoe-kadry-istorii-abkhazskogo-televideniya-1042471359.html
Первое государственное: кадры истории Абхазского телевидения
Первое государственное: кадры истории Абхазского телевидения
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского... 06.11.2022, Sputnik Абхазия
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фото , мультимедиа, абхазия, телевидение, фото
фото , мультимедиа, абхазия, телевидение, фото

Первое государственное: кадры истории Абхазского телевидения

12:20 06.11.2022 (обновлено: 13:19 06.11.2022)
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НовостиTelegram
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Первой программой на АТ стал выпуск новостей "Амшеикушара" - выпуск новостей.
На фото: режиссер Амиран Гамгия.

Первой программой на АТ стал выпуск новостей &quot;Амшеикушара&quot; - выпуск новостей.На фото: режиссер Амиран Гамгия. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Первой программой на АТ стал выпуск новостей "Амшеикушара" - выпуск новостей.
На фото: режиссер Амиран Гамгия.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудниковПисатель Фазиль Искандер в гостях у абхазского телевиидения
Писатель Фазиль Искандер в гостях у абхазского телевиидения - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников
Писатель Фазиль Искандер в гостях у абхазского телевиидения
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

6 ноября 1978 года Абхазское телевидение впервые вышло в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Так началась история Абхазского ТВ.

6 ноября 1978 года Абхазское телевидение впервые вышло в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Так началась история Абхазского ТВ. - Sputnik Абхазия
3/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

6 ноября 1978 года Абхазское телевидение впервые вышло в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Так началась история Абхазского ТВ.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Предпосылкой создания Абхазского телевидения (АТ) стали политические события в республике в 1977-1978 годах.

На фото: коллектив АТ.

Предпосылкой создания Абхазского телевидения (АТ) стали политические события в республике в 1977-1978 годах.На фото: коллектив АТ. - Sputnik Абхазия
4/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Предпосылкой создания Абхазского телевидения (АТ) стали политические события в республике в 1977-1978 годах.

На фото: коллектив АТ.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Первый телемост — это был телемост Лыхны - Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия общались с лыхненским старцем.
На фото: режиссер Тина Корсая и журналист Заира Бигуаа.

Первый телемост — это был телемост Лыхны - Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия общались с лыхненским старцем.На фото: режиссер Тина Корсая и журналист Заира Бигуаа. - Sputnik Абхазия
5/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Первый телемост — это был телемост Лыхны - Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия общались с лыхненским старцем.
На фото: режиссер Тина Корсая и журналист Заира Бигуаа.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Сегодня Абхазское телевидение - одно из ведущих СМИ страны, которое вещает на всю республику.
На фото: Студия абхазского телевидения. Операторы Анзор Кварчелия, Анатолий Шония и режиссер Заира Бигуаа.

Сегодня Абхазское телевидение - одно из ведущих СМИ страны, которое вещает на всю республику.На фото: Студия абхазского телевидения. Операторы Анзор Кварчелия, Анатолий Шония и режиссер Заира Бигуаа. - Sputnik Абхазия
6/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Сегодня Абхазское телевидение - одно из ведущих СМИ страны, которое вещает на всю республику.
На фото: Студия абхазского телевидения. Операторы Анзор Кварчелия, Анатолий Шония и режиссер Заира Бигуаа.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Сотрудники АТ Леонид Агрба и Руслан Гублия.

Сотрудники АТ Леонид Агрба и Руслан Гублия. - Sputnik Абхазия
7/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Сотрудники АТ Леонид Агрба и Руслан Гублия.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.
На фото: сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигуаа, Эмма Адлейба, Людмила Хагба.

После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.На фото: сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигуаа, Эмма Адлейба, Людмила Хагба. - Sputnik Абхазия
8/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.
На фото: сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигуаа, Эмма Адлейба, Людмила Хагба.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Самым экстремальным периодом работы Абхазского телевидения стали 1992-1993 годы. В первый день войны сотрудники телевидения были эвакуированы в Гудауту.
На фото: режиссер Заира Бигуаа.

Самым экстремальным периодом работы Абхазского телевидения стали 1992-1993 годы. В первый день войны сотрудники телевидения были эвакуированы в Гудауту.На фото: режиссер Заира Бигуаа. - Sputnik Абхазия
9/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Самым экстремальным периодом работы Абхазского телевидения стали 1992-1993 годы. В первый день войны сотрудники телевидения были эвакуированы в Гудауту.
На фото: режиссер Заира Бигуаа.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Сотрудники АТ все 413 дней войны сражались на информационном фронте.
На фото: оператор Анатолий Малания, журналисты Энвер Арджения и Отар Лакрба.

Сотрудники АТ все 413 дней войны сражались на информационном фронте.На фото: оператор Анатолий Малания, журналисты Энвер Арджения и Отар Лакрба. - Sputnik Абхазия
10/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Сотрудники АТ все 413 дней войны сражались на информационном фронте.
На фото: оператор Анатолий Малания, журналисты Энвер Арджения и Отар Лакрба.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Была и передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой снимали парады или какие-либо важные события.

Была и передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой снимали парады или какие-либо важные события. - Sputnik Абхазия
11/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Была и передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой снимали парады или какие-либо важные события.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Практически с первых дней на АТ была создана первая студия звукозаписи.
На фото: Гурам Амкуаб.

Практически с первых дней на АТ была создана первая студия звукозаписи.На фото: Гурам Амкуаб. - Sputnik Абхазия
12/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Практически с первых дней на АТ была создана первая студия звукозаписи.
На фото: Гурам Амкуаб.

© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Открытия национального СМИ фактически добились в результате народных волнений, когда абхазское население в очередной раз выступило против попрания прав народа и ограничения его национальной свободы и самостоятельности со стороны руководства Грузии.
На фото: Анатолий Малания, Заира Бигвава, Тина Корсая.

Открытия национального СМИ фактически добились в результате народных волнений, когда абхазское население в очередной раз выступило против попрания прав народа и ограничения его национальной свободы и самостоятельности со стороны руководства Грузии.На фото: Анатолий Малания, Заира Бигвава, Тина Корсая. - Sputnik Абхазия
13/13
© Foto / из архива АТ и личных архивов сотрудников

Открытия национального СМИ фактически добились в результате народных волнений, когда абхазское население в очередной раз выступило против попрания прав народа и ограничения его национальной свободы и самостоятельности со стороны руководства Грузии.
На фото: Анатолий Малания, Заира Бигвава, Тина Корсая.

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