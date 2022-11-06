Первое государственное: кадры истории Абхазского телевидения

Первой программой на АТ стал выпуск новостей "Амшеикушара" - выпуск новостей.
На фото: режиссер Амиран Гамгия.
Первой программой на АТ стал выпуск новостей "Амшеикушара" - выпуск новостей.
На фото: режиссер Амиран Гамгия.
6 ноября 1978 года Абхазское телевидение впервые вышло в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Так началась история Абхазского ТВ.
6 ноября 1978 года Абхазское телевидение впервые вышло в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Так началась история Абхазского ТВ.
Предпосылкой создания Абхазского телевидения (АТ) стали политические события в республике в 1977-1978 годах.
На фото: коллектив АТ.
Предпосылкой создания Абхазского телевидения (АТ) стали политические события в республике в 1977-1978 годах.
На фото: коллектив АТ.
Первый телемост — это был телемост Лыхны - Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия общались с лыхненским старцем.
На фото: режиссер Тина Корсая и журналист Заира Бигуаа.
Первый телемост — это был телемост Лыхны - Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия общались с лыхненским старцем.
На фото: режиссер Тина Корсая и журналист Заира Бигуаа.
Сегодня Абхазское телевидение - одно из ведущих СМИ страны, которое вещает на всю республику.
На фото: Студия абхазского телевидения. Операторы Анзор Кварчелия, Анатолий Шония и режиссер Заира Бигуаа.
Сегодня Абхазское телевидение - одно из ведущих СМИ страны, которое вещает на всю республику.
На фото: Студия абхазского телевидения. Операторы Анзор Кварчелия, Анатолий Шония и режиссер Заира Бигуаа.
Сотрудники АТ Леонид Агрба и Руслан Гублия.
Сотрудники АТ Леонид Агрба и Руслан Гублия.
После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.
На фото: сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигуаа, Эмма Адлейба, Людмила Хагба.
После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.
На фото: сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигуаа, Эмма Адлейба, Людмила Хагба.
Самым экстремальным периодом работы Абхазского телевидения стали 1992-1993 годы. В первый день войны сотрудники телевидения были эвакуированы в Гудауту.
На фото: режиссер Заира Бигуаа.
Самым экстремальным периодом работы Абхазского телевидения стали 1992-1993 годы. В первый день войны сотрудники телевидения были эвакуированы в Гудауту.
На фото: режиссер Заира Бигуаа.
Сотрудники АТ все 413 дней войны сражались на информационном фронте.
На фото: оператор Анатолий Малания, журналисты Энвер Арджения и Отар Лакрба.
Сотрудники АТ все 413 дней войны сражались на информационном фронте.
На фото: оператор Анатолий Малания, журналисты Энвер Арджения и Отар Лакрба.
Была и передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой снимали парады или какие-либо важные события.
Была и передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой снимали парады или какие-либо важные события.
Практически с первых дней на АТ была создана первая студия звукозаписи.
На фото: Гурам Амкуаб.
Практически с первых дней на АТ была создана первая студия звукозаписи.
На фото: Гурам Амкуаб.
Открытия национального СМИ фактически добились в результате народных волнений, когда абхазское население в очередной раз выступило против попрания прав народа и ограничения его национальной свободы и самостоятельности со стороны руководства Грузии.
На фото: Анатолий Малания, Заира Бигвава, Тина Корсая.
Открытия национального СМИ фактически добились в результате народных волнений, когда абхазское население в очередной раз выступило против попрания прав народа и ограничения его национальной свободы и самостоятельности со стороны руководства Грузии.
На фото: Анатолий Малания, Заира Бигвава, Тина Корсая.