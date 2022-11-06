https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/pravda-tela-kto-bolshe-nervnichaet-tot-bystrey-stareet-1042430777.html

"Правда тела": кто больше нервничает, тот быстрей стареет

"Правда тела": кто больше нервничает, тот быстрей стареет

Что важнее для долгой жизни – здоровые привычки или мощная стрессоустойчивость? В чем тайна долголетия голого землекопа, почему ученые считают стрессом... 06.11.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет "Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет

Чем эустресс отличается от дистресса и как спортивные тренировки умудряются попасть в обе эти группы. Когда нужно развивать стрессоустойчивать и какие анализы стоит сдать, чтобы оценить уровень стресса. Рассказывает геронтолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.2:00 кто назвал стрессом стресс4:26 "механизм починки ДНК - тоже стресс-ответ"6:00 кому стресс продлевает жизнь, а кого убивает10:18 станьте пофигистом на клеточном уровне12:00 секреты жизни голого землекопа14:30 генная инженерия для мышей16:20 что биология думает про лишний вес17:50 голодание против стресса (и для долгой жизни)19:00 правильный и неправильный спорт19:30 "целебная" русская баня20:50 бросайте курить!Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике - можно услышать в эпизоде "Какая еда нас успокаивает".Слушайте подкасты РИА Новости.

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