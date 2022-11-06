https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/pravda-tela-kto-bolshe-nervnichaet-tot-bystrey-stareet-1042430777.html
"Правда тела": кто больше нервничает, тот быстрей стареет
"Правда тела": кто больше нервничает, тот быстрей стареет
Что важнее для долгой жизни – здоровые привычки или мощная стрессоустойчивость? В чем тайна долголетия голого землекопа, почему ученые считают стрессом... 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T10:40+0300
2022-11-06T10:40+0300
2022-11-06T10:57+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042430585_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_367b4e714c06ee3aa38817ccc3147e35.jpg
"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет
"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет
Чем эустресс отличается от дистресса и как спортивные тренировки умудряются попасть в обе эти группы. Когда нужно развивать стрессоустойчивать и какие анализы стоит сдать, чтобы оценить уровень стресса. Рассказывает геронтолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.2:00 кто назвал стрессом стресс4:26 "механизм починки ДНК - тоже стресс-ответ"6:00 кому стресс продлевает жизнь, а кого убивает10:18 станьте пофигистом на клеточном уровне12:00 секреты жизни голого землекопа14:30 генная инженерия для мышей16:20 что биология думает про лишний вес17:50 голодание против стресса (и для долгой жизни)19:00 правильный и неправильный спорт19:30 "целебная" русская баня20:50 бросайте курить!Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике - можно услышать в эпизоде "Какая еда нас успокаивает".Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042430585_158:0:1121:722_1920x0_80_0_0_d3dd59c64af55976c21cffd28d8ba7ba.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Правда тела": кто больше нервничает, тот быстрей стареет
10:40 06.11.2022 (обновлено: 10:57 06.11.2022)
Что важнее для долгой жизни – здоровые привычки или мощная стрессоустойчивость? В чем тайна долголетия голого землекопа, почему ученые считают стрессом публичные выступления. И как влияют на продолжительность жизни голодание, русская баня и воздушные ванны.
Чем эустресс отличается от дистресса и как спортивные тренировки умудряются попасть в обе эти группы. Когда нужно развивать стрессоустойчивать и какие анализы стоит сдать, чтобы оценить уровень стресса. Рассказывает геронтолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.
2:00 кто назвал стрессом стресс
4:26 "механизм починки ДНК - тоже стресс-ответ"
6:00 кому стресс продлевает жизнь, а кого убивает
10:18 станьте пофигистом на клеточном уровне
12:00 секреты жизни голого землекопа
14:30 генная инженерия для мышей
16:20 что биология думает про лишний вес
17:50 голодание против стресса (и для долгой жизни)
19:00 правильный и неправильный спорт
19:30 "целебная" русская баня
Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике - можно услышать в эпизоде "Какая еда нас успокаивает"
.