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Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Сочи
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Сочи
В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T20:43+0300
2022-11-06T20:43+0300
2022-11-06T20:43+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при обрушении балкона в многоквартирном доме на улице Донской. На месте работают следователи, они проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, причин и условий произошедшего.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс рф, сочи
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Сочи
В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при обрушении балкона в многоквартирном доме на улице Донской.
По предварительным данным, когда балкон верхнего этажа пятиэтажного жилого дома обрушился, на нем находились двое мужчин и женщина. На месте от полученных травм скончались мужчина и женщина, второй мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
На месте работают следователи, они проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, причин и условий произошедшего.