https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/sledstvennyy-komitet-nachal-proverku-po-faktu-gibeli-dvukh-chelovek-v-sochi--1042494632.html

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Сочи

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Сочи

В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при обрушении балкона в многоквартирном доме на улице Донской. На месте работают следователи, они проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, причин и условий произошедшего.

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