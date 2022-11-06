https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/sputnik-nedeli-avariya-na-achguara-kontakty-s-soyuznikami-i-novyy-glava-genshtaba-1042493324.html

Sputnik недели: авария на "Ачгуара", контакты с союзниками и новый глава Генштаба

Sputnik недели: авария на "Ачгуара", контакты с союзниками и новый глава Генштаба

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 31 октября по 6 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T19:40+0300

2022-11-06T19:40+0300

2022-11-06T20:05+0300

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На уходящей неделе на высоковольтной линии “Ачгуара” произошла авария, из-за чего большая часть Абхазии осталась без света, в Абхазию прибыла делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, президент назначил нового главу Генштаба. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikАвария на "Ачгуара"1 ноября произошло аварийное отключение на высоковольтной линии “Ачгуара”. Из-за этого большая часть Абхазии осталась без электричества. Ремонтные работы продолжались весь день и возобновились с раннего утра, 2 ноября. На это время Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 3 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 вновь произошло аварийное отключение электроэнергии. В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергия подавалась с ограничениями по нагрузке.В 4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что линия держит необходимую номинальную нагрузку.Работа по замене проводов на "Ачгуаре" началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей.Однако, как рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, капитальный ремонт ВЛ "Ачгуара", который должен был продлиться до 15 ноября, был прекращен по техническим причинам, не зависящим от абхазской стороны, а именно из-за ограничения поставок электричества из России. Она добавила, что поставки прекратились с условием того, что переток будет предоставлен позже.Она также отметила, что по поручению президента проведет переговоры с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.В субботу работы продолжились. Сообщалось, что сотрудники "Черноморэнерго" расчищают трассу.Инвестиции в бизнесГосударственное инвестиционное агентство завершило прием заявок на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. В этом году подали заявки 43 претендента.Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года. Ее цель - повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.Контакты с союзникамиВо вторник, 2 октября, Абхазию посетила делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В этот же день они встретились с абхазскими коллегами.Принимая гостей, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба подчеркнул важность развития и укрепления контактов между Абхазией и Парламентским собранием союзного государства.После делегацию принял президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым.Глава государства подчеркнул важность налаживания контактов на уровне законодательной и исполнительной ветвей власти. Отдельно он отметил необходимость развития экономических отношений между странами.Глава делегации Артем Туров, в свою очередь, рассказал, что обсудил с абхазскими коллегами ряд важных вопросов. Он также отметил необходимость интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах.Выставка определения будущего1 ноября в Сухуме открылась трехдневная образовательная межвузовская выставка. Это первое своего рода мероприятие.Представители 12 ведущих российских вузов, а также детский технопарк “Кванториум” приехали в Сухум, чтобы представить свои образовательные программы абхазским абитуриентам.А один из вузов, Финансовый университет при Правительстве России, даже провел олимпиаду для абхазских абитуриентов. В ней приняли участие 50 человек. Абитуриенты сдавали русский язык и второй предмет на выбор, который зависел от специальности.Результаты школьники узнают позднее, когда их работы проверит московская комиссия.Победители олимпиады получат возможность обучаться в Финуниверситете на бюджете, а призеры получат 50% скидку на весь период обучения, если решат поступать на договорной основе.Новый глава ГенштабаПрезидент Абхазии Аслан Бжания назначил нового главу Генштаба Вооруженных сил республики. Им стал первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко.Ранее эту должность занимал Василий Лунев.Развитие сельского хозяйстваБолее 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2023 год. На сегодняшний день ведомство приостановило прием заявок из-за их большого числа. Уже с нового года специальная комиссия начнет отбирать лучшие проекты.В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделит 100 млн руб на реализацию программы.Больше налоговПлан налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщило Министерство по налогам и сборам.План на десять месяцев был в размере 2 665,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 131%, что в суммарном выражении равно – 859,0 млн руб.

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