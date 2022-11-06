https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/sputnik-nedeli-avariya-na-achguara-kontakty-s-soyuznikami-i-novyy-glava-genshtaba-1042493324.html
Sputnik недели: авария на "Ачгуара", контакты с союзниками и новый глава Генштаба
Sputnik недели: авария на "Ачгуара", контакты с союзниками и новый глава Генштаба
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 31 октября по 6 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T19:40+0300
2022-11-06T19:40+0300
2022-11-06T20:05+0300
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На уходящей неделе на высоковольтной линии “Ачгуара” произошла авария, из-за чего большая часть Абхазии осталась без света, в Абхазию прибыла делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, президент назначил нового главу Генштаба. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikАвария на "Ачгуара"1 ноября произошло аварийное отключение на высоковольтной линии “Ачгуара”. Из-за этого большая часть Абхазии осталась без электричества. Ремонтные работы продолжались весь день и возобновились с раннего утра, 2 ноября. На это время Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 3 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 вновь произошло аварийное отключение электроэнергии. В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергия подавалась с ограничениями по нагрузке.В 4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что линия держит необходимую номинальную нагрузку.Работа по замене проводов на "Ачгуаре" началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей.Однако, как рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, капитальный ремонт ВЛ "Ачгуара", который должен был продлиться до 15 ноября, был прекращен по техническим причинам, не зависящим от абхазской стороны, а именно из-за ограничения поставок электричества из России. Она добавила, что поставки прекратились с условием того, что переток будет предоставлен позже.Она также отметила, что по поручению президента проведет переговоры с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.В субботу работы продолжились. Сообщалось, что сотрудники "Черноморэнерго" расчищают трассу.Инвестиции в бизнесГосударственное инвестиционное агентство завершило прием заявок на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. В этом году подали заявки 43 претендента.Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года. Ее цель - повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.Контакты с союзникамиВо вторник, 2 октября, Абхазию посетила делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В этот же день они встретились с абхазскими коллегами.Принимая гостей, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба подчеркнул важность развития и укрепления контактов между Абхазией и Парламентским собранием союзного государства.После делегацию принял президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым.Глава государства подчеркнул важность налаживания контактов на уровне законодательной и исполнительной ветвей власти. Отдельно он отметил необходимость развития экономических отношений между странами.Глава делегации Артем Туров, в свою очередь, рассказал, что обсудил с абхазскими коллегами ряд важных вопросов. Он также отметил необходимость интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах.Выставка определения будущего1 ноября в Сухуме открылась трехдневная образовательная межвузовская выставка. Это первое своего рода мероприятие.Представители 12 ведущих российских вузов, а также детский технопарк “Кванториум” приехали в Сухум, чтобы представить свои образовательные программы абхазским абитуриентам.А один из вузов, Финансовый университет при Правительстве России, даже провел олимпиаду для абхазских абитуриентов. В ней приняли участие 50 человек. Абитуриенты сдавали русский язык и второй предмет на выбор, который зависел от специальности.Результаты школьники узнают позднее, когда их работы проверит московская комиссия.Победители олимпиады получат возможность обучаться в Финуниверситете на бюджете, а призеры получат 50% скидку на весь период обучения, если решат поступать на договорной основе.Новый глава ГенштабаПрезидент Абхазии Аслан Бжания назначил нового главу Генштаба Вооруженных сил республики. Им стал первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко.Ранее эту должность занимал Василий Лунев.Развитие сельского хозяйстваБолее 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2023 год. На сегодняшний день ведомство приостановило прием заявок из-за их большого числа. Уже с нового года специальная комиссия начнет отбирать лучшие проекты.В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделит 100 млн руб на реализацию программы.Больше налоговПлан налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщило Министерство по налогам и сборам.План на десять месяцев был в размере 2 665,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 131%, что в суммарном выражении равно – 859,0 млн руб.
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абхазия, экономика, политика
абхазия, экономика, политика
Sputnik недели: авария на "Ачгуара", контакты с союзниками и новый глава Генштаба
19:40 06.11.2022 (обновлено: 20:05 06.11.2022)
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 31 октября по 6 ноября.
На уходящей неделе на высоковольтной линии “Ачгуара” произошла авария, из-за чего большая часть Абхазии осталась без света, в Абхазию прибыла делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, президент назначил нового главу Генштаба. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Авария на "Ачгуара"
1 ноября произошло аварийное отключение на высоковольтной линии “Ачгуара”. Из-за этого большая часть Абхазии осталась без электричества. Ремонтные работы продолжались весь день и возобновились с раннего утра, 2 ноября. На это время Абхазия получала переток электроэнергии из России.
Вечером 3 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 вновь произошло аварийное отключение электроэнергии. В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергия подавалась с ограничениями по нагрузке.
В 4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что линия держит необходимую номинальную нагрузку.
Работа по замене проводов на "Ачгуаре" началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей.
Однако, как рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, капитальный ремонт ВЛ "Ачгуара", который должен был продлиться до 15 ноября, был прекращен по техническим причинам, не зависящим от абхазской стороны, а именно из-за ограничения поставок электричества из России. Она добавила, что поставки прекратились с условием того, что переток будет предоставлен позже.
Она также отметила, что по поручению президента проведет переговоры с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.
В субботу работы продолжились. Сообщалось, что сотрудники "Черноморэнерго" расчищают трассу.
Инвестиции в бизнес
Государственное инвестиционное агентство завершило прием заявок на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. В этом году подали заявки 43 претендента.
Принимать решение по заявкам будет межведомственная комиссия, в которую входят депутаты Парламента, представители Администрации президента, аппарата Кабмина, Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года. Ее цель - повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.
Контакты с союзниками
Во вторник, 2 октября, Абхазию посетила делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В этот же день они встретились с абхазскими коллегами.
Принимая гостей, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба подчеркнул важность развития и укрепления контактов между Абхазией и Парламентским собранием союзного государства.
После делегацию принял президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым.
Глава государства подчеркнул важность налаживания контактов на уровне законодательной и исполнительной ветвей власти. Отдельно он отметил необходимость развития экономических отношений между странами.
Глава делегации Артем Туров, в свою очередь, рассказал, что обсудил с абхазскими коллегами ряд важных вопросов. Он также отметил необходимость интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах.
Выставка определения будущего
1 ноября в Сухуме открылась трехдневная образовательная межвузовская выставка. Это первое своего рода мероприятие.
Представители 12 ведущих российских вузов, а также детский технопарк “Кванториум” приехали в Сухум, чтобы представить свои образовательные программы абхазским абитуриентам.
А один из вузов, Финансовый университет при Правительстве России, даже провел олимпиаду для абхазских абитуриентов. В ней приняли участие 50 человек. Абитуриенты сдавали русский язык и второй предмет на выбор, который зависел от специальности.
Результаты школьники узнают позднее, когда их работы проверит московская комиссия.
Победители олимпиады получат возможность обучаться в Финуниверситете на бюджете, а призеры получат 50% скидку на весь период обучения, если решат поступать на договорной основе.
Новый глава Генштаба
Президент Абхазии Аслан Бжания назначил нового главу Генштаба Вооруженных сил республики. Им стал первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Ранее эту должность занимал Василий Лунев.
Развитие сельского хозяйства
Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2023 год. На сегодняшний день ведомство приостановило прием заявок из-за их большого числа. Уже с нового года специальная комиссия начнет отбирать лучшие проекты.
В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделит 100 млн руб на реализацию программы.
Больше налогов
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщило Министерство по налогам и сборам.
План на десять месяцев был в размере 2 665,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 131%, что в суммарном выражении равно – 859,0 млн руб.