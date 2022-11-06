https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vs-rossii-otbili-dve-ataki-protivnika-v-khersonskoy-oblasti-1042479096.html

ВС России отбили две атаки противника в Херсонской области

ВС России отбили две атаки противника в Херсонской области

Противник был отброшен на исходные позиции в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T15:00+0300

2022-11-06T15:00+0300

2022-11-06T15:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Уточняется, что уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, украина, россия