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ВС России отбили две атаки противника в Херсонской области
ВС России отбили две атаки противника в Херсонской области
Противник был отброшен на исходные позиции в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T15:00+0300
2022-11-06T15:00+0300
2022-11-06T15:02+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Уточняется, что уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
ВС России отбили две атаки противника в Херсонской области
15:00 06.11.2022 (обновлено: 15:02 06.11.2022)
Противник был отброшен на исходные позиции в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.
Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.