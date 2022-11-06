https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-shestyu-raketami-himars-1042473540.html

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС шестью ракетами HIMARS

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС шестью ракетами HIMARS

Всего по гидроэлектростанции было выпущено шесть ракет. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T13:20+0300

2022-11-06T13:20+0300

2022-11-06T13:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

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