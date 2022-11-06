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Женщина пропала в лесной зоне Хашупсинского каньона
Женщина пропала в лесной зоне Хашупсинского каньона
Поиски продолжаются вторые сутки, женщину найти пока не удалось. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T11:30+0300
2022-11-06T11:30+0300
2022-11-06T11:54+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии и пожарно-спасательной части Гагры вторые сутки ведут поиски местной жительницы в лесной зоне Хашупсинского каньона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поиски ведут 17 человек личного состава.
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мчс абхазии, происшествия, абхазия, гагрский район
мчс абхазии, происшествия, абхазия, гагрский район
Женщина пропала в лесной зоне Хашупсинского каньона
11:30 06.11.2022 (обновлено: 11:54 06.11.2022)
Поиски продолжаются вторые сутки, женщину найти пока не удалось.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии и пожарно-спасательной части Гагры вторые сутки ведут поиски местной жительницы в лесной зоне Хашупсинского каньона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что женщина 4 ноября ушла в лес по грибы и не вернулась. Родственники сообщили о пропаже в МЧС на следующий день.
Поиски ведут 17 человек личного состава.