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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-8-noyabrya-1042511150.html
Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября
Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября
Прекращение подачи воды связано с отключением электричества, которое запланировано на завтра. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 8 ноября, сообщает столичный "Водоканал".Отключение воды связано с отключением ВЛ "Ачгуара" из-за ремонтных работ, которое также запланировано на завтра в период с 11:00 до 17:00.
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абхазия, водоснабжение, сухум
абхазия, водоснабжение, сухум

Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября

17:10 07.11.2022
CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2022
CC0 / /
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Прекращение подачи воды связано с отключением электричества, которое запланировано на завтра.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 8 ноября, сообщает столичный "Водоканал".
Во всех районах города кроме Турбазы подача воды прекратится в 11:00 и возобновится к 19:00.
Отключение воды связано с отключением ВЛ "Ачгуара" из-за ремонтных работ, которое также запланировано на завтра в период с 11:00 до 17:00.
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