https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-8-noyabrya-1042511150.html

Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября

Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября

Прекращение подачи воды связано с отключением электричества, которое запланировано на завтра. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 8 ноября, сообщает столичный "Водоканал".Отключение воды связано с отключением ВЛ "Ачгуара" из-за ремонтных работ, которое также запланировано на завтра в период с 11:00 до 17:00.

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