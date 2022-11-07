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Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября
Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября
Прекращение подачи воды связано с отключением электричества, которое запланировано на завтра. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T17:10+0300
2022-11-07T17:10+0300
2022-11-07T17:10+0300
в абхазии
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водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 8 ноября, сообщает столичный "Водоканал".Отключение воды связано с отключением ВЛ "Ачгуара" из-за ремонтных работ, которое также запланировано на завтра в период с 11:00 до 17:00.
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абхазия, водоснабжение, сухум
абхазия, водоснабжение, сухум
Большая часть Сухума останется без воды 8 ноября
Прекращение подачи воды связано с отключением электричества, которое запланировано на завтра.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 8 ноября, сообщает столичный "Водоканал".
Во всех районах города кроме Турбазы подача воды прекратится в 11:00 и возобновится к 19:00.
Отключение воды связано с отключением ВЛ "Ачгуара" из-за ремонтных работ, которое также запланировано на завтра в период с 11:00 до 17:00.