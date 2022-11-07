https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/dudakov-otsenil-veroyatnost-novoy-grazhdanskoy-voyny-v-ssha-1042513483.html

Дудаков оценил вероятность новой гражданской войны в США

Дудаков оценил вероятность новой гражданской войны в США

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, исход которых определит, какая партия будет контролировать Конгресс. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T20:47+0300

2022-11-07T20:47+0300

2022-11-07T20:47+0300

видео

мультимедиа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/07/1042513318_0:28:540:332_1920x0_80_0_0_0705cd0d511c5882d170c00be4ae6ee7.jpg

Американист и политолог Малик Дудаков напомнил, что обвинения во вмешательстве в американские выборы падут на Россию уже в четвертый раз. По мнению эксперта, в этих выборах демократы, скорее всего, потеряют большинство в обеих палатах Конгресса. И так как объяснять свой провал собственными ошибками не хочется, они обвинят во вмешательстве русских хакеров и махинациями республиканцев. Дудаков считает, что разговоры о гражданской войне нужны политическим силам для демонизации оппонентов. Но при этом раскол в обществе очень серьезен, и обеим партиям очень сложно договориться. Пока у руля в обеих партиях стоят политики старшего поколения, работавшие во времена, когда такого раскола не было. Но когда они отойдут от власти, посты займут более радикально настроенные молодые политики.

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, сша, видео