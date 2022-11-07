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Дудаков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Дудаков оценил вероятность новой гражданской войны в США
8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, исход которых определит, какая партия будет контролировать Конгресс. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T20:47+0300
2022-11-07T20:47+0300
2022-11-07T20:47+0300
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Американист и политолог Малик Дудаков напомнил, что обвинения во вмешательстве в американские выборы падут на Россию уже в четвертый раз. По мнению эксперта, в этих выборах демократы, скорее всего, потеряют большинство в обеих палатах Конгресса. И так как объяснять свой провал собственными ошибками не хочется, они обвинят во вмешательстве русских хакеров и махинациями республиканцев. Дудаков считает, что разговоры о гражданской войне нужны политическим силам для демонизации оппонентов. Но при этом раскол в обществе очень серьезен, и обеим партиям очень сложно договориться. Пока у руля в обеих партиях стоят политики старшего поколения, работавшие во времена, когда такого раскола не было. Но когда они отойдут от власти, посты займут более радикально настроенные молодые политики.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сша, видео
видео, мультимедиа, сша, видео
Дудаков оценил вероятность новой гражданской войны в США
8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, исход которых определит, какая партия будет контролировать Конгресс.
Американист и политолог Малик Дудаков напомнил, что обвинения во вмешательстве в американские выборы падут на Россию уже в четвертый раз. По мнению эксперта, в этих выборах демократы, скорее всего, потеряют большинство в обеих палатах Конгресса.
И так как объяснять свой провал собственными ошибками не хочется, они обвинят во вмешательстве русских хакеров и махинациями республиканцев.
Дудаков считает, что разговоры о гражданской войне нужны политическим силам для демонизации оппонентов. Но при этом раскол в обществе очень серьезен, и обеим партиям очень сложно договориться. Пока у руля в обеих партиях стоят политики старшего поколения, работавшие во времена, когда такого раскола не было. Но когда они отойдут от власти, посты займут более радикально настроенные молодые политики.