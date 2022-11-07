https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/glava-mid-abkhazii-otbyl-v-moskvu-s-rabochey-poezdkoy-1042501968.html
Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Во время поездки Ардзинба встретится с представителями российских органов государственной власти. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T10:55+0300
2022-11-07T10:55+0300
2022-11-07T10:55+0300
в абхазии
абхазия
новости
инал ардзинба
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/19/1041147973_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_0799a12e8930a461488e52292d8feaf2.jpg
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу, сообщает Медиацентр МИД.Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с представителями органов государственной власти России и обсудит с ними актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/19/1041147973_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_f9cff0998601829409750e78d6d40ade.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии
абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии
Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Во время поездки Ардзинба встретится с представителями российских органов государственной власти.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу, сообщает
Медиацентр МИД.
Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с представителями органов государственной власти России и обсудит с ними актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.