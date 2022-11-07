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Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

Во время поездки Ардзинба встретится с представителями российских органов государственной власти. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу, сообщает Медиацентр МИД.Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с представителями органов государственной власти России и обсудит с ними актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.

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