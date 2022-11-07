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Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Во время поездки Ардзинба встретится с представителями российских органов государственной власти. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу, сообщает Медиацентр МИД.Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с представителями органов государственной власти России и обсудит с ними актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.
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абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии
абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии

Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

10:55 07.11.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Во время поездки Ардзинба встретится с представителями российских органов государственной власти.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу, сообщает Медиацентр МИД.
Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с представителями органов государственной власти России и обсудит с ними актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.
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