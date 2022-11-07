https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/kvarchiya-rasskazal-o-rabotakh-na-linii-achguara-i-otklyucheniyakh-elektrichestva--1042506052.html

Кварчия рассказал о работах на линии "Ачгуара" и отключениях электричества

Кварчия рассказал о работах на линии "Ачгуара" и отключениях электричества

И.о. главного инженера РУП "Черноморэнерго" Руслан Кварчия рассказал в интервью радио Sputnik, как продвигаются ремонтные работы на высоковольтной линии... 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T15:36+0300

2022-11-07T15:36+0300

2022-11-07T15:52+0300

радио

абхазия

электроснабжение

свет

отключение электричества

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/07/1042507889_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_625579bc547858882fc7624902518de6.jpg

Кварчия рассказал о работах на линии "Ачгуара" и отключениях электроэнергии Кварчия рассказал о работах на линии "Ачгуара" и отключениях электроэнергии

По словам Кварчия, ремонтные работы на высоковольтной линии "Ачгуара" должны были завершить к 15 ноября. Но в связи с приостановкой перетока, объем запланированных работ не был доведен до конца, линию с новыми проводами пришлось запустить без тестирования. В настоящее время продолжаются работы по электроснабжению республики без ограничений."По завершении завтрашних работ, мы думаем загрузить (обеспечить электричеством- примеч.) полностью всех потребителей Абхазии. Ограничения должны быть сняты, если завтра все планируемые работы будут выполнены. Сейчас мы сделали какой-то график, потребители в основном о нем знают. Час не имеют (электричество-примеч.) и четыре часа есть, то есть, отключения через каждые четыре часа. Я надеюсь, что эти ограничения с завтрашнего дня снимем, но работы по замене провода будут продолжаться", - сказал Кварчия.По словам и. о. главного инженера "Черноморэнерго", на ВЛ "Ачгуара" осталось заменить 7-8 километров проводов, для этого нужно дождаться, когда РФ даст переток и приедут российские подрядчики. На эти работы отводится еще примерно 20 дней.Полная версия беседы в аудиофайле.Во вторник, 8 ноября, из-за ремонтных работ с 11:00 до 17:00 будет отключена ВЛ "Ачгуара", сообщило "Черноморэнерго".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, электроснабжение, свет, отключение электричества, подкасты, аудио