https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/lyuksovye-brendy-kosmetiki-vozobnovyat-postavki-v-rossiyu-1042499560.html
Люксовые бренды косметики возобновят поставки в Россию
Люксовые бренды косметики возобновят поставки в Россию
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ведутся переговоры о возобновлении поставок косметики ведущих производителей. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T10:04+0300
2022-11-07T10:04+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Мировые парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase возобновят поставки своей продукции в Россию, и поэтому их нельзя будет параллельно импортировать. сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли России.При этом исключения вступят в силу в течение трех месяцев, поэтому, пояснили в Минпромторге, у предпринимателей, которые уже приобрели косметику этих брендов по схеме параллельного импорта, будет время на то, чтобы ввезти ее в Россию.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили давление на Москву в виде жестких санкций, которые коснулись всех отраслей экономики. В том числе, многие западные бренды заявили о прекращении ввоза своей продукции в Россию.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные товары, попавшие под санкции. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/cherez-treti-ruki-kakie-tovary-v-rossiyu-zavozyat-po-parallelnomu-importu-1041675126.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/ekonomicheskiy-blitskrig-provalen-chem-zapad-ugrozhaet-rossii-v-ocherednom-sanktsionnom-pakete-1041762319.html
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россия, экономика, санкции, новости
россия, экономика, санкции, новости
Люксовые бренды косметики возобновят поставки в Россию
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ведутся переговоры о возобновлении поставок косметики ведущих производителей.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Мировые парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase возобновят поставки своей продукции в Россию, и поэтому их нельзя будет параллельно импортировать. сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли России.
"Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сообщили в ведомстве.
При этом исключения вступят в силу в течение трех месяцев, поэтому, пояснили в Минпромторге, у предпринимателей, которые уже приобрели косметику этих брендов по схеме параллельного импорта, будет время на то, чтобы ввезти ее в Россию.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили давление на Москву в виде жестких санкций, которые коснулись всех отраслей экономики. В том числе, многие западные бренды заявили о прекращении ввоза своей продукции в Россию.
В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные товары, попавшие под санкции. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.