https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/lyuksovye-brendy-kosmetiki-vozobnovyat-postavki-v-rossiyu-1042499560.html

Люксовые бренды косметики возобновят поставки в Россию

Люксовые бренды косметики возобновят поставки в Россию

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ведутся переговоры о возобновлении поставок косметики ведущих производителей. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Мировые парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase возобновят поставки своей продукции в Россию, и поэтому их нельзя будет параллельно импортировать. сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли России.При этом исключения вступят в силу в течение трех месяцев, поэтому, пояснили в Минпромторге, у предпринимателей, которые уже приобрели косметику этих брендов по схеме параллельного импорта, будет время на то, чтобы ввезти ее в Россию.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили давление на Москву в виде жестких санкций, которые коснулись всех отраслей экономики. В том числе, многие западные бренды заявили о прекращении ввоза своей продукции в Россию.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные товары, попавшие под санкции. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

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