https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/mozhegov-o-voennoy-pomoschi-ssha-dlya-ukrainy-umenshitsya-no-ne-prekratitsya-1042502291.html

Можегов о военной помощи США для Украины: уменьшится, но не прекратится

Можегов о военной помощи США для Украины: уменьшится, но не прекратится

Американист, историк Владимир Можегов прокомментировал заявление представителей Республиканской партии США о помощи Украине. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T12:26+0300

2022-11-07T12:26+0300

2022-11-07T12:26+0300

радио

военная помощь

украина

сша

республиканцы

демократы

подкасты

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Можегов о военной помощи США для Украины: уменьшится, но не прекратится Можегов о военной помощи США для Украины: уменьшится, но не прекратится

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что если на промежуточных выборах в конгресс победу одержат республиканцы, то Украина не получит ни цента.В беседе на радио Sputnik Можегов отметил, что после возможной победы республиканцев произойдет снижение военной помощи Украине,но не такое быстрое и масштабное, о каком заявляют некоторые представители партии." Думаю, что сразу ничего не произойдет, потому что есть классический консенсус между политиками. И Трамп понимает, что нельзя подрывать единство Запада. Помощь все-таки будет поступать, но, думаю, со временем она будет снижаться, при этом снижение будет достаточно быстрым. К следующему сезону помощь точно уменьшится", - сказал Можегов.По его словам, республиканцы и демократы разделили США на две страны с абсолютно разными ценностями.Полный комментарий эксперта в аудиофайле.

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