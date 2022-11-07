https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/takie-obstoyatelstva-bebiya-o-povyshenii-sotsvyplat-v-abkhazii--1042398190.html

Такие обстоятельства: Бебия о повышении соцвыплат в Абхазии

Такие обстоятельства: Бебия о повышении соцвыплат в Абхазии

В планах правительства Абхазии увеличить с 2023 года размеры некоторых социальных пособий. О каких выплатах идет речь и насколько им соответствует бюджет Фонда... 07.11.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Бебия о повышении соцвыплат в Абхазии Такие обстоятельства: Бебия о повышении соцвыплат в Абхазии

Единовременная выплата работающим родителям за рождение ребенка увеличится с 13 до 22 тысяч рублей, для неработающих родителей – с 10,2 до 17 тысяч рублей. Также пособие на период отпуска по уходу за ребенком вырастет с 3 до 7 тысяч рублей. Проект находится на стадии согласования. Предполагается, что выплачивать увеличенные пособия начнут в 2023 году. "Исходя из прогноза развития экономики Абхазии, Фонда социального страхования и охраны труда республики на 2023 год запланирована сумма в размере 163 миллионов 902 тысяч рублей. Это на 33 процента больше, чем в прошлом году, на 45 миллионов рублей больше", – сообщил Бебия. Он отметил, что с 2011 года единовременные выплаты существенно не поднимались.Подробности слушайте в аудиофайле. Кабмин Абхазии также утвердил бюджеты внебюджетных фондов республики на 2023 год. Расходы на следующий год для Фонда соцстрахования и охраны труда запланированы в размере 163,9 миллиона рублей.

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