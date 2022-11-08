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Дандыкин о специальной военной операции: наступление ВСУ проходит неудачно

Дандыкин о специальной военной операции: наступление ВСУ проходит неудачно

В беседе на радио Sputnik военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о ходе специальной военной операции. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T13:57+0300

2022-11-08T13:57+0300

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Дандыкин о специальной военной операции: наступление ВСУ проходит неудачно Дандыкин о специальной военной операции: наступление ВСУ проходит неудачно

"По всему фронту идет активная оборона. Основное внимание уделяется херсонскому направлению, где, как все говорят, давно ожидается удар Украины. Там ВСУ пытались атаковать тактическими группами, ротами, батальонами, но пока что неудачно. Видимо, дальше будут пробовать свои силы. Наши тоже готовятся к боевым действиям, укрепляют свои позиции", – сказал Дандыкин.Он добавил, что активно проходят артиллерийские дуэли между ВС РФ и ВСУ, которые пытаются применять одиночные кочующие орудия, чтобы избежать потерь, но все равно преимущество остается за российской артиллерией.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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