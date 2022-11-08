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Два человека пострадали в аварии в Сухуме
Два человека пострадали в аварии в Сухуме
ДТП с участием минимум трех машин произошло в столице днем 8 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T17:04+0300
2022-11-08T17:04+0300
2022-11-08T17:34+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Мужчина и женщина попали в больницу после аварии в Сухуме, сообщил Sputnik главврач Республиканской больницы Эрика Хатхва.В результате происшествия пациенты получили ушибы мягких тканей шеи и головы. После того как медики оказали им необходимую помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение.Днем во вторник, 8 ноября, на светофоре на перекрестке улиц Дзидзария и Абазинская в Сухуме столкнулись не менее трех автомобилей.
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абхазия, сухум, новости, дтп
абхазия, сухум, новости, дтп
Два человека пострадали в аварии в Сухуме
17:04 08.11.2022 (обновлено: 17:34 08.11.2022)
ДТП с участием минимум трех машин произошло в столице днем 8 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Мужчина и женщина попали в больницу после аварии в Сухуме, сообщил Sputnik главврач Республиканской больницы Эрика Хатхва.
В результате происшествия пациенты получили ушибы мягких тканей шеи и головы. После того как медики оказали им необходимую помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение.
Днем во вторник, 8 ноября, на светофоре на перекрестке улиц Дзидзария и Абазинская в Сухуме столкнулись не менее трех автомобилей.