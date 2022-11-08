https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/dva-cheloveka-postradali-v-avarii-v-sukhume-1042526590.html

Два человека пострадали в аварии в Сухуме

Два человека пострадали в аварии в Сухуме

ДТП с участием минимум трех машин произошло в столице днем 8 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T17:04+0300

2022-11-08T17:04+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Мужчина и женщина попали в больницу после аварии в Сухуме, сообщил Sputnik главврач Республиканской больницы Эрика Хатхва.В результате происшествия пациенты получили ушибы мягких тканей шеи и головы. После того как медики оказали им необходимую помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение.Днем во вторник, 8 ноября, на светофоре на перекрестке улиц Дзидзария и Абазинская в Сухуме столкнулись не менее трех автомобилей.

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