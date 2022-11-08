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Психологи оценили вменяемость фигурантов дела о тройном убийстве в Сухуме

Психологи оценили вменяемость фигурантов дела о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 8 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T18:36+0300

2022-11-08T18:36+0300

2022-11-08T18:36+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Гособвинение в лице Генпрокуратуры Абхазии представило заключение экспертов о психолого-психиатрической экспертизе по поводу вменяемости обвиняемых по делу о тройном убийстве и их возможности предстать перед судом на заседании 8 ноября.По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Даура Амичба, эксперты должны были дать ответы на следующие вопросы:Согласно заключению экспертов, Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая не страдают какими-либо психологическими заболеваниями, у них нет психологических особенностей, которые могли бы повлиять на их поведение во время инкриминируемого им деяния. Обвиняемые могли в полной мере осознавать фактический характер своих действий и запомнить важные обстоятельства, они не нуждаются в применении к ним принудительных мер медицинского характера и могут предстать перед следствием и судом.Обвиняемый Дато Ахалая заявил, что ни он, ни остальные подсудимые не проходили психолого-психиатрическую экспертизу."Спустя 10-11 месяцев экспертизу назначили. Мы просто зашли, я спросил, кто назначил, мне сказали: "Прокурор". Я сказал: "Езжайте туда, проверяйте его, он с головой все равно не дружит. Следователь даже зафиксировал, что мы отказывались. Считаю, что этот липовый документ нужно исключить", – заявил он. Такое же мнение высказали и остальные обвиняемые, которые подтвердили, что лично не проходили экспертизу.Даур Амичба подтвердил, что обвиняемые действительно отказались проходить экспертизу, в связи с чем она была проведена по материалам уголовного дела, допросам и пояснениям."Мы не говорим о том, что с ними проводились полноценная психолого-психиатрическая экспертиза, она исходит из анамнеза материалов уголовного дела, в том числе характеризующих данных", – сказал он.Амичба добавил, что в заключении есть часть, где с обвиняемыми беседовали, описаны их внешние особенности, настроения, реакции на поставленные вопросы.С этим утверждением обвиняемые не согласились и подчеркнули, что им никаких вопросов не задавали и они находились в комнате с экспертами меньше минуты.Адвокат обвиняемого Эрика Чкадуа Марина Тания заявила, что ей непонятно, как в основу экспертизы могли положить ранее данные показания подзащитных. По ее мнению, подобный материал не обладает доказательной базой.Следующее заседание по делу о тройном убийстве состоится 15 ноября.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые, в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

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