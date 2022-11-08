Турбаза: Ромашкин о рекламе и информационном сопровождении турсферы

"Мы не видим рекламной активности. Может быть, только отдельно взятые абхазские дорогие, классные отели тратят в России деньги на привлечение туристов. Какого-то централизованного механизма рекламы Абхазии как страны, мы не видим, а она, безусловно, нужна. Есть иллюзия продавцов, что о них всем хорошо известно. К сожалению, это не так. Неосведомленность туристов достаточно высока, особенно молодого поколения. Не секрет, что в Абхазию приезжают более зрелые люди, у которых есть опыт посещения Абхазии в прежние времена. Молодежи нужно рассказывать, зачем надо ехать в Абхазию, надо до них как-то добираться. Надо искать аудиторию, надо искать аргументы, убеждать людей. И это должна быть систематическая работа. А сейчас мы ее в России практически не видим", – сказал Сергей Ромашкин.