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Турбаза: Ромашкин о рекламе и информационном сопровождении турсферы
Турбаза: Ромашкин о рекламе и информационном сопровождении турсферы
Об информационном сопровождении турсферы Абхазии, о роли рекламы, в программе "Турбаза" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей... 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T15:44+0300
2022-11-08T15:44+0300
2022-11-08T15:59+0300
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Турбаза: Ромашкин о рекламе и информационном сопровождении турсферы
Турбаза: Ромашкин о рекламе и информационном сопровождении турсферы
В развитии туризма важную роль играет реклама, которая выступает инструментом в доведении информации до потенциальных клиентов, привлечении их внимания к предлагаемым услугам, создании имиджа и бренда. О том, как с этим обстоят дела в туристической сфере Абхазии, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.Он отметил, что все ведущие туристические державы и курорты в странах располагают солидными рекламными бюджетами. По примеру Турции, там готовы тратить 40 долларов на одного туриста. Ромашкин отметил, что рекламная активность абхазской туристической сферы незначительная.Для этого в Абхазии нужна консолидированная программа, участвовать в которой должны органы государственной власти в лице Минтуризма, туроператоры и отели, считает специалист. По его мнению, в качестве первого шага необходимо создать национальный туристический портал Абхазии, где были бы собраны все туристические ресурсы, отели, программы. Если его продвигать, то возможно привлечь в Абхазию еще миллион туристов уже в следующем году. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, реклама, аудио
Турбаза: Ромашкин о рекламе и информационном сопровождении турсферы
15:44 08.11.2022 (обновлено: 15:59 08.11.2022)
Об информационном сопровождении турсферы Абхазии, о роли рекламы, в программе "Турбаза" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
В развитии туризма важную роль играет реклама, которая выступает инструментом в доведении информации до потенциальных клиентов, привлечении их внимания к предлагаемым услугам, создании имиджа и бренда. О том, как с этим обстоят дела в туристической сфере Абхазии, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Он отметил, что все ведущие туристические державы и курорты в странах располагают солидными рекламными бюджетами. По примеру Турции, там готовы тратить 40 долларов на одного туриста.
"Бюджеты российских и абхазских курортов меньше. Возможно, нам столько денег и не требуется. Тем не менее задача донесения информации о возможностях страны, своего курорта, поиск своей целевой аудитории – это важнейшая задача, и в современном мире, возможно, не требует больших денег, так как продвижение происходит через интернет, через онлайн коммуникации. Это гораздо дешевле", – рассказал Ромашкин.
Ромашкин отметил, что рекламная активность абхазской туристической сферы незначительная.
"Мы не видим рекламной активности. Может быть, только отдельно взятые абхазские дорогие, классные отели тратят в России деньги на привлечение туристов. Какого-то централизованного механизма рекламы Абхазии как страны, мы не видим, а она, безусловно, нужна. Есть иллюзия продавцов, что о них всем хорошо известно. К сожалению, это не так. Неосведомленность туристов достаточно высока, особенно молодого поколения. Не секрет, что в Абхазию приезжают более зрелые люди, у которых есть опыт посещения Абхазии в прежние времена. Молодежи нужно рассказывать, зачем надо ехать в Абхазию, надо до них как-то добираться. Надо искать аудиторию, надо искать аргументы, убеждать людей. И это должна быть систематическая работа. А сейчас мы ее в России практически не видим", – сказал Сергей Ромашкин.
Для этого в Абхазии нужна консолидированная программа, участвовать в которой должны органы государственной власти в лице Минтуризма, туроператоры и отели, считает специалист. По его мнению, в качестве первого шага необходимо создать национальный туристический портал Абхазии, где были бы собраны все туристические ресурсы, отели, программы. Если его продвигать, то возможно привлечь в Абхазию еще миллион туристов уже в следующем году.
Подробности слушайте в аудиофайле
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