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Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы России

Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы России

Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о сотрудничестве законодательного органа республики с Государственной Думой Российской... 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T12:07+0300

2022-11-08T12:07+0300

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Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы

Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия и Государственная Дума Российской Федерации сотрудничали и до признания независимости республики, а после добрые традиции взаимодействия продолжились, сказал Ашуба.Спикер Парламента Абхазии рассказал о работе, которая проводится для упрощения перехода абхазо-российской границы."В мае была встреча на площадке комитета по международным связям в Государственной Думе, которая была посвящена вопросу пересечения абхазо-российской государственной границы. Была сформирована соответствующая рабочая группа, в нее вошли депутаты Рштуни и Барциц, впоследствии была онлайн конференция рабочей группы, потом была встреча непосредственно на границе. Этот вопрос уже много лет стоит на абхазо-российской повестке, но по сей день не решается в полной мере, да так, что наше общество уже перестало верить в положительное решение. Но этот вопрос необходимо решать с учетом всех геополитических изменений, мы ожидаем большое количество туристов из России", – сказал Ашуба.Он добавил, что обе стороны заинтересованы в положительном решении вопроса упрощения перехода абхазо-российской границы.Спикер Парламента Абхазии рассказал также о том, что готовится соглашение о сотрудничестве с Госдумой России. Оно коснется не только отношений между законодательными органами, но и работы специальных комиссий, которые занимаются вопросами российско-абхазских отношений.Касаясь вопросов гармонизации российского и абхазского законодательств, Ашуба рассказал, что на сегодняшний день реализовано около 30% этой программы. В нее входят законодательные акты и проекты в области экономики, здравоохранения, инвестиций.Полная версия беседы в аудиофайле.

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