https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/vzaimnyy-interes-ashuba-o-vzaimodeystvii-parlamenta-abkhazii-i-gosdumy-rossii-1042511775.html
Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы России
Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы России
Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о сотрудничестве законодательного органа республики с Государственной Думой Российской... 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T12:07+0300
2022-11-08T12:07+0300
2022-11-08T13:17+0300
радио
парламент абхазии
госдума рф
сотрудничество
взаимодействие
взаимный интерес
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/07/1042512669_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a63c8f1345053b65660d3b812013a480.jpg
Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы
Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы
Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия и Государственная Дума Российской Федерации сотрудничали и до признания независимости республики, а после добрые традиции взаимодействия продолжились, сказал Ашуба.Спикер Парламента Абхазии рассказал о работе, которая проводится для упрощения перехода абхазо-российской границы."В мае была встреча на площадке комитета по международным связям в Государственной Думе, которая была посвящена вопросу пересечения абхазо-российской государственной границы. Была сформирована соответствующая рабочая группа, в нее вошли депутаты Рштуни и Барциц, впоследствии была онлайн конференция рабочей группы, потом была встреча непосредственно на границе. Этот вопрос уже много лет стоит на абхазо-российской повестке, но по сей день не решается в полной мере, да так, что наше общество уже перестало верить в положительное решение. Но этот вопрос необходимо решать с учетом всех геополитических изменений, мы ожидаем большое количество туристов из России", – сказал Ашуба.Он добавил, что обе стороны заинтересованы в положительном решении вопроса упрощения перехода абхазо-российской границы.Спикер Парламента Абхазии рассказал также о том, что готовится соглашение о сотрудничестве с Госдумой России. Оно коснется не только отношений между законодательными органами, но и работы специальных комиссий, которые занимаются вопросами российско-абхазских отношений.Касаясь вопросов гармонизации российского и абхазского законодательств, Ашуба рассказал, что на сегодняшний день реализовано около 30% этой программы. В нее входят законодательные акты и проекты в области экономики, здравоохранения, инвестиций.Полная версия беседы в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/07/1042512669_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_3f16c74374d782968a6a719bbd9ed6ba.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, госдума рф, сотрудничество, взаимодействие, взаимный интерес, подкасты, аудио
парламент абхазии, госдума рф, сотрудничество, взаимодействие, взаимный интерес, подкасты, аудио
Взаимный интерес: Ашуба о взаимодействии Парламента Абхазии и Госдумы России
12:07 08.11.2022 (обновлено: 13:17 08.11.2022)
Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о сотрудничестве законодательного органа республики с Государственной Думой Российской Федерации.
Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия и Государственная Дума Российской Федерации сотрудничали и до признания независимости республики, а после добрые традиции взаимодействия продолжились, сказал Ашуба.
Спикер Парламента Абхазии рассказал о работе, которая проводится для упрощения перехода абхазо-российской границы.
"В мае была встреча на площадке комитета по международным связям в Государственной Думе, которая была посвящена вопросу пересечения абхазо-российской государственной границы. Была сформирована соответствующая рабочая группа, в нее вошли депутаты Рштуни и Барциц, впоследствии была онлайн конференция рабочей группы, потом была встреча непосредственно на границе. Этот вопрос уже много лет стоит на абхазо-российской повестке, но по сей день не решается в полной мере, да так, что наше общество уже перестало верить в положительное решение. Но этот вопрос необходимо решать с учетом всех геополитических изменений, мы ожидаем большое количество туристов из России", – сказал Ашуба.
Он добавил, что обе стороны заинтересованы в положительном решении вопроса упрощения перехода абхазо-российской границы.
Спикер Парламента Абхазии рассказал также о том, что готовится соглашение о сотрудничестве с Госдумой России. Оно коснется не только отношений между законодательными органами, но и работы специальных комиссий, которые занимаются вопросами российско-абхазских отношений.
Касаясь вопросов гармонизации российского и абхазского законодательств, Ашуба рассказал, что на сегодняшний день реализовано около 30% этой программы. В нее входят законодательные акты и проекты в области экономики, здравоохранения, инвестиций.
Полная версия беседы в аудиофайле
.