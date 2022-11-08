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Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"
Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"
Дополнительная опора в селе Кохора была установлена в рамках ремонтных работ на воздушной линии "Ачгуара" 8 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T17:22+0300
2022-11-08T17:22+0300
2022-11-08T17:33+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Энергетики завершили монтаж проводов на дополнительно установленной опоре воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Сейчас на линии началась поэтапная подача напряжения. Она будет включена в тестовом режиме.Также 8 ноября во время ремонтных работ демонтировали участок 10кВ, проходивший под проводами линии. По словам представителей пресс-службы предприятия, это необходимо для того, чтобы провода обеих линий не соприкасались. Позже демонтированный участок проведут по безопасному маршруту.
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абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"
17:22 08.11.2022 (обновлено: 17:33 08.11.2022)
Дополнительная опора в селе Кохора была установлена в рамках ремонтных работ на воздушной линии "Ачгуара" 8 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Энергетики завершили монтаж проводов на дополнительно установленной опоре воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
"Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара" в селе Кохора. Также завершены работы по протяжке провода в селе Бедия", – говорится в сообщении.
Сейчас на линии началась поэтапная подача напряжения. Она будет включена в тестовом режиме.
Также 8 ноября во время ремонтных работ демонтировали участок 10кВ, проходивший под проводами линии. По словам представителей пресс-службы предприятия, это необходимо для того, чтобы провода обеих линий не соприкасались. Позже демонтированный участок проведут по безопасному маршруту.