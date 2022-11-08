https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/zavershen-montazh-provodov-na-na-dopolnitelnoy-opore-vl-achguara-1042526832.html

Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"

Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"

Дополнительная опора в селе Кохора была установлена в рамках ремонтных работ на воздушной линии "Ачгуара" 8 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Энергетики завершили монтаж проводов на дополнительно установленной опоре воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Сейчас на линии началась поэтапная подача напряжения. Она будет включена в тестовом режиме.Также 8 ноября во время ремонтных работ демонтировали участок 10кВ, проходивший под проводами линии. По словам представителей пресс-службы предприятия, это необходимо для того, чтобы провода обеих линий не соприкасались. Позже демонтированный участок проведут по безопасному маршруту.

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абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии