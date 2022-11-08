Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/zavershen-montazh-provodov-na-na-dopolnitelnoy-opore-vl-achguara-1042526832.html
Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"
Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"
Дополнительная опора в селе Кохора была установлена в рамках ремонтных работ на воздушной линии "Ачгуара" 8 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T17:22+0300
2022-11-08T17:33+0300
в абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/08/1042525727_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_5eedbc153d885c0fbabe22602807d305.jpg
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Энергетики завершили монтаж проводов на дополнительно установленной опоре воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Сейчас на линии началась поэтапная подача напряжения. Она будет включена в тестовом режиме.Также 8 ноября во время ремонтных работ демонтировали участок 10кВ, проходивший под проводами линии. По словам представителей пресс-службы предприятия, это необходимо для того, чтобы провода обеих линий не соприкасались. Позже демонтированный участок проведут по безопасному маршруту.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/08/1042525727_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_2c6594d731f74725bec0d587807e96da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Завершен монтаж проводов на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара"

17:22 08.11.2022 (обновлено: 17:33 08.11.2022)
© Foto / РУП Черноморэнегро Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ Ачгуара в с. Кохора
Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ Ачгуара в с. Кохора - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2022
© Foto / РУП Черноморэнегро
Подписаться на
НовостиTelegram
Дополнительная опора в селе Кохора была установлена в рамках ремонтных работ на воздушной линии "Ачгуара" 8 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Энергетики завершили монтаж проводов на дополнительно установленной опоре воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

"Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ "Ачгуара" в селе Кохора. Также завершены работы по протяжке провода в селе Бедия", – говорится в сообщении.

Сейчас на линии началась поэтапная подача напряжения. Она будет включена в тестовом режиме.
Также 8 ноября во время ремонтных работ демонтировали участок 10кВ, проходивший под проводами линии. По словам представителей пресс-службы предприятия, это необходимо для того, чтобы провода обеих линий не соприкасались. Позже демонтированный участок проведут по безопасному маршруту.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0