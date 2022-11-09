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Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
9 ноября в Симферополе началось IV заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между... 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T20:00+0300
2022-11-09T20:00+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Аксенов напомнил об успешном торгово-экономическом сотрудничестве между двумя республиками - строительство в Керчи завода по производству рыбной муки и рыбьего жира. Глава Крыма выразил благодарность абхазской стороне за вклад в развитие многолетних двусторонних отношений.Стороны также обсудили совместную деятельность в сферах культуры, спорта и туризма.
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крым, абхазия, экономика, политика
Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
9 ноября в Симферополе началось IV заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Аксенов напомнил об успешном торгово-экономическом сотрудничестве между двумя республиками - строительство в Керчи завода по производству рыбной муки и рыбьего жира.
Глава Крыма выразил благодарность абхазской стороне за вклад в развитие многолетних двусторонних отношений.
Стороны также обсудили совместную деятельность в сферах культуры, спорта и туризма.