https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/beslan-dzhopua-vstretilsya-s-glavoy-kryma-sergeem-aksenovym-1042553901.html

Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым

9 ноября в Симферополе началось IV заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между... 09.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Аксенов напомнил об успешном торгово-экономическом сотрудничестве между двумя республиками - строительство в Керчи завода по производству рыбной муки и рыбьего жира. Глава Крыма выразил благодарность абхазской стороне за вклад в развитие многолетних двусторонних отношений.Стороны также обсудили совместную деятельность в сферах культуры, спорта и туризма.

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