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Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться
Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться
О проблемах национальной безопасности Абхазии в условиях мировой геополитики, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра социально-экономических... 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T13:14+0300
2022-11-09T13:14+0300
2022-11-09T13:14+0300
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Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться
Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться
Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований во вторник, 8 ноября, провели круглый стол "Национальная безопасность Абхазии: новый вызов". Подробнее о современных вызовах и месте Абхазии в этих процессах рассказал директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.Все это представляет большую угрозу для всего мира, считает Дамениа. "Мир на грани ядерной катастрофы, потому что к власти во многих странах пришли люди, которые не несут никакой ответственности перед человечеством и перед своими странами", –уточнил эксперт. Разноречивые заявления Зеленского говорят о том, что не он управляет Украиной, а через Украину США ведут войну с Россией, чтобы продвинуться на Восток за его дешевыми ресурсами. Говоря о перспективах геополитической ситуации, Дамениа отметил, что теперь, по логике, однополярным мир быть не может, он становится многополярным.Он уверен, что существовавший до сегодняшнего дня правовой порядок, который соблюдался, разрушается. Нужно создавать новый порядок, на новой правовой основе. Маленькие страны, в частности, Абхазия, не могут влиять на этот процесс. Однако, чтобы себя обезопасить, необходимо отслеживать процесс, тенденции мирового развития. Подробнее об этом, а также о том, какую роль будет играть в новом многополярном мире Россия, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, безопасность, россия, спецоперация, украина, сша, аудио
Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться
О проблемах национальной безопасности Абхазии в условиях мировой геополитики, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.
Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований во вторник, 8 ноября, провели круглый стол "Национальная безопасность Абхазии: новый вызов".
Подробнее о современных вызовах и месте Абхазии в этих процессах рассказал директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.
"Война, которая фактически идет на территории Украины сегодня, – это гибридная война, небывалая война, аналогов которой не было в истории человечества, потому что здесь одновременно решаются многие вопросы – ресурсные, геополитические, культурные, цивилизационные, экологические... Совершенно новая технология ведения войны – здесь в качестве авиации используются беспилотники, точечные удары наносятся дальнобойными и высокоточными орудиями, что раньше не предпринималось, в силу чего война принимает масштабный характер. Здесь столкнулись интересы двух ведущих геополитических держав – США и России. Это не просто спецоперация России, это война двух держав, которые обладают большим ядерным потенциалом", – отметил Дамениа.
Все это представляет большую угрозу для всего мира, считает Дамениа. "Мир на грани ядерной катастрофы, потому что к власти во многих странах пришли люди, которые не несут никакой ответственности перед человечеством и перед своими странами", –уточнил эксперт.
Разноречивые заявления Зеленского говорят о том, что не он управляет Украиной, а через Украину США ведут войну с Россией, чтобы продвинуться на Восток за его дешевыми ресурсами.
Говоря о перспективах геополитической ситуации, Дамениа отметил, что теперь, по логике, однополярным мир быть не может, он становится многополярным.
"Мы видим уже действия в этом направлении – создаются различные конфигурации, различные объединения – Китай, Индия, Россия, Бразилия, Иран, Турция и так далее. СНГ – и тот зашевелился. Важно, по каким принципам происходят эти объединения – объединяются не против кого-то другого, а за сотрудничество, при чем равноправное и справедливое – это лежит в основе ШОС и БРИКС. Потому многие государства потянулись", –сказал Дамениа.
Он уверен, что существовавший до сегодняшнего дня правовой порядок, который соблюдался, разрушается. Нужно создавать новый порядок, на новой правовой основе. Маленькие страны, в частности, Абхазия, не могут влиять на этот процесс. Однако, чтобы себя обезопасить, необходимо отслеживать процесс, тенденции мирового развития.
Самое главное для нас – не ошибиться в этом. Сегодня трудно определить, как будет мир развиваться, но вероятнее всего, что мир будет многополярным. И в этих условиях нам нужно держаться за Россию. Ведь не только мир меняется – и Россия меняется, и США меняются, и Абхазия тоже должна меняться. Если мы не будем меняться, мир с нами считаться не будет.
Олег Дамениа
директор Центра социально-экономических исследований Абхазии
Подробнее об этом, а также о том, какую роль будет играть в новом многополярном мире Россия, слушайте в аудиофайле
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