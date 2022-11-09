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Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться

Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться

О проблемах национальной безопасности Абхазии в условиях мировой геополитики, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра социально-экономических... 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T13:14+0300

2022-11-09T13:14+0300

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Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться Дамения о нацбезопасности Абхазии: чтобы мир считался с нами, мы должны меняться

Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований во вторник, 8 ноября, провели круглый стол "Национальная безопасность Абхазии: новый вызов". Подробнее о современных вызовах и месте Абхазии в этих процессах рассказал директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.Все это представляет большую угрозу для всего мира, считает Дамениа. "Мир на грани ядерной катастрофы, потому что к власти во многих странах пришли люди, которые не несут никакой ответственности перед человечеством и перед своими странами", –уточнил эксперт. Разноречивые заявления Зеленского говорят о том, что не он управляет Украиной, а через Украину США ведут войну с Россией, чтобы продвинуться на Восток за его дешевыми ресурсами. Говоря о перспективах геополитической ситуации, Дамениа отметил, что теперь, по логике, однополярным мир быть не может, он становится многополярным.Он уверен, что существовавший до сегодняшнего дня правовой порядок, который соблюдался, разрушается. Нужно создавать новый порядок, на новой правовой основе. Маленькие страны, в частности, Абхазия, не могут влиять на этот процесс. Однако, чтобы себя обезопасить, необходимо отслеживать процесс, тенденции мирового развития. Подробнее об этом, а также о том, какую роль будет играть в новом многополярном мире Россия, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, безопасность, россия, спецоперация, украина, сша, аудио