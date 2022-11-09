https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/doklad-surovikina-shoygu-1042553750.html
Доклад Суровикина Шойгу
Доклад Суровикина Шойгу
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра... 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T19:20+0300
2022-11-09T19:20+0300
2022-11-09T19:32+0300
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
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Доклад Суровикина Шойгу
19:20 09.11.2022 (обновлено: 19:32 09.11.2022)
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.