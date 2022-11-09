https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/doklad-surovikina-shoygu-1042553750.html

Доклад Суровикина Шойгу

Доклад Суровикина Шойгу

Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра... 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T19:20+0300

2022-11-09T19:20+0300

2022-11-09T19:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

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