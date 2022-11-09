https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/dopolnitelnye-puti-vosstanavlivayut-na-zheleznodorozhnykh-stantsiyakh-adzyubzha-i-dranda-1042550220.html

Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда"

Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда"

На этих станциях, ремонтируют стыковые соединения, стрелочные переводы, меняют деревянные шпалы на железобетонные. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T17:40+0300

2022-11-09T17:40+0300

2022-11-09T18:33+0300

в абхазии

железная дорога

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда". Об этом сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на АЖД. Как отметил главный инженер АЖД Леонид Куруа, раньше на каждой станции эксплуатировалось по шесть-восемь путей, сейчас – не более одного.

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железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия