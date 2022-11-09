https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/dopolnitelnye-puti-vosstanavlivayut-na-zheleznodorozhnykh-stantsiyakh-adzyubzha-i-dranda-1042550220.html
Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда"
Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда"
На этих станциях, ремонтируют стыковые соединения, стрелочные переводы, меняют деревянные шпалы на железобетонные. 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T17:40+0300
2022-11-09T17:40+0300
2022-11-09T18:33+0300
в абхазии
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда". Об этом сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на АЖД. Как отметил главный инженер АЖД Леонид Куруа, раньше на каждой станции эксплуатировалось по шесть-восемь путей, сейчас – не более одного.
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железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия
железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия
Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда"
17:40 09.11.2022 (обновлено: 18:33 09.11.2022)
На этих станциях, ремонтируют стыковые соединения, стрелочные переводы, меняют деревянные шпалы на железобетонные.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Дополнительные пути восстанавливают на железнодорожных станциях "Адзюбжа" и "Дранда". Об этом сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на АЖД.
Значительно возросли объемы грузоперевозок по сети АЖД. Специалисты демонтируют неиспользуемые и восстанавливают необходимые станционные пути для увеличения пропускной способности сети.
Как отметил главный инженер АЖД Леонид Куруа, раньше на каждой станции эксплуатировалось по шесть-восемь путей, сейчас – не более одного.