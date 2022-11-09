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Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме временно приостановлено
Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме временно приостановлено
Временное ограничение связано с укладкой ливнего коллектора на одной из улиц Сухума. 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T09:35+0300
2022-11-09T09:35+0300
2022-11-09T11:30+0300
в абхазии
сухум
администрация города сухум
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме приостановлено с 9 по 13 ноября, сообщает столичная администрация. На улице Адлейба в Сухуме будут проводить работы по укладке ливневого коллектора для отвода сточных вод. Это позволит избежать подтопления в непогоду.
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сухум, администрация города сухум
сухум, администрация города сухум
Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме временно приостановлено
09:35 09.11.2022 (обновлено: 11:30 09.11.2022)
Временное ограничение связано с укладкой ливнего коллектора на одной из улиц Сухума.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме приостановлено с 9 по 13 ноября, сообщает столичная администрация.
На улице Адлейба в Сухуме будут проводить работы по укладке ливневого коллектора для отвода сточных вод. Это позволит избежать подтопления в непогоду.