https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/dvizhenie-trolleybusov-na-mayak-v-sukhume-vremenno-priostanovleno-1042532281.html

Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме временно приостановлено

Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме временно приостановлено

Временное ограничение связано с укладкой ливнего коллектора на одной из улиц Сухума. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Движение троллейбусов на Маяк в Сухуме приостановлено с 9 по 13 ноября, сообщает столичная администрация. На улице Адлейба в Сухуме будут проводить работы по укладке ливневого коллектора для отвода сточных вод. Это позволит избежать подтопления в непогоду.

сухум

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сухум, администрация города сухум