https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/ekspert-obyasnil-pochemu-zapad-ne-idet-na-popyatnuyu-s-sanktsiyami-protiv-rossii-1042525439.html
Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России
Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России
Несмотря на очевидный экономический ущерб, который получили сами западные страны после введения антироссийских санкций, речи об отмене рестрикций не идет, "все... 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T10:10+0300
2022-11-09T10:10+0300
2022-11-09T10:51+0300
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Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России
Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России
Ранее господин Боррель (Глава дипломатии Евросоюза – Sputnik) публично заявлял о том, что все благосостояние Европы базировалось исключительно на дешевых российских ресурсах.Ожидания и украинских властей, и европейских политиков, по мнению блогера, вполне очевидны: "Сейчас мы Россию сокрушим, она заплатит гигантские репарации – триллионы просто, например, наши арестованные деньги им отдадут, а дальше все ресурсы из России пойдут в Европу. И вот это то, чего Европа ждет, чтобы ресурсы были дешевые – а мы вот сейчас напряжемся, зубы сцепим, Россию развалим, и они станут бесплатными", рассуждает Пучков."У них кризис – капиталистический очередной, решить его можно только военным путем. Мы же помним, что две мировые войны организовали ведущие европейские державы – самые демократичные и самые свободные, потому что возникшие экономические вопросы невозможно решить мирным путем, можно только военным, переподелив мир. Раньше они делили колонии, потом захватывали жизненное пространство на востоке, теперь им нужны ресурсы, и вот для этого сжав зубы, они ждут, когда все здесь рухнет", – говорит блогер.Там речь не про Украину, речь все время идет про Россию, убежден собеседник Sputnik."Все против нас направлено. Надо ли туда вливать такое количество миллиардов? Конечно, надо… И деньги они будут вкладывать до упора", – считает эксперт.
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подкасты, россия, экономика, европа, сша, аудио
подкасты, россия, экономика, европа, сша, аудио
Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России
10:10 09.11.2022 (обновлено: 10:51 09.11.2022)
Несмотря на очевидный экономический ущерб, который получили сами западные страны после введения антироссийских санкций, речи об отмене рестрикций не идет, "все чего-то ждут", считает российский блогер, публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков и объясняет, чего именно.
Ранее господин Боррель (Глава дипломатии Евросоюза – Sputnik) публично заявлял о том, что все благосостояние Европы базировалось исключительно на дешевых российских ресурсах.
"Сейчас вот такая идет операция, Россию повсюду отменяют, Украину вооружают и спонсируют изо всех сил, и на попятную не идут. Ни о какой отмене санкций и речи не идет. Ситуация все хуже, инфляция, промышленность уже захлебывается… Англичане говорили, что у них при такой цене электричества 60% предприятий просто сдохнет. И никто не идет на попятную, почему? Потому что они чего-то ждут", – говорит "Гоблин".
Ожидания и украинских властей, и европейских политиков, по мнению блогера, вполне очевидны: "Сейчас мы Россию сокрушим, она заплатит гигантские репарации – триллионы просто, например, наши арестованные деньги им отдадут, а дальше все ресурсы из России пойдут в Европу. И вот это то, чего Европа ждет, чтобы ресурсы были дешевые – а мы вот сейчас напряжемся, зубы сцепим, Россию развалим, и они станут бесплатными", рассуждает Пучков.
"У них кризис – капиталистический очередной, решить его можно только военным путем. Мы же помним, что две мировые войны организовали ведущие европейские державы – самые демократичные и самые свободные, потому что возникшие экономические вопросы невозможно решить мирным путем, можно только военным, переподелив мир. Раньше они делили колонии, потом захватывали жизненное пространство на востоке, теперь им нужны ресурсы, и вот для этого сжав зубы, они ждут, когда все здесь рухнет", – говорит блогер.
Там речь не про Украину, речь все время идет про Россию, убежден собеседник Sputnik
.
"Все против нас направлено. Надо ли туда вливать такое количество миллиардов? Конечно, надо… И деньги они будут вкладывать до упора", – считает эксперт.