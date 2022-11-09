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Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России

Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России

Несмотря на очевидный экономический ущерб, который получили сами западные страны после введения антироссийских санкций, речи об отмене рестрикций не идет, "все... 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T10:10+0300

2022-11-09T10:10+0300

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Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России Эксперт объяснил, почему Запад не идет на попятную с санкциями против России

Ранее господин Боррель (Глава дипломатии Евросоюза – Sputnik) публично заявлял о том, что все благосостояние Европы базировалось исключительно на дешевых российских ресурсах.Ожидания и украинских властей, и европейских политиков, по мнению блогера, вполне очевидны: "Сейчас мы Россию сокрушим, она заплатит гигантские репарации – триллионы просто, например, наши арестованные деньги им отдадут, а дальше все ресурсы из России пойдут в Европу. И вот это то, чего Европа ждет, чтобы ресурсы были дешевые – а мы вот сейчас напряжемся, зубы сцепим, Россию развалим, и они станут бесплатными", рассуждает Пучков."У них кризис – капиталистический очередной, решить его можно только военным путем. Мы же помним, что две мировые войны организовали ведущие европейские державы – самые демократичные и самые свободные, потому что возникшие экономические вопросы невозможно решить мирным путем, можно только военным, переподелив мир. Раньше они делили колонии, потом захватывали жизненное пространство на востоке, теперь им нужны ресурсы, и вот для этого сжав зубы, они ждут, когда все здесь рухнет", – говорит блогер.Там речь не про Украину, речь все время идет про Россию, убежден собеседник Sputnik."Все против нас направлено. Надо ли туда вливать такое количество миллиардов? Конечно, надо… И деньги они будут вкладывать до упора", – считает эксперт.

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