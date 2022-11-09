https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/fsb-rasskazala-o-samom-vysokopostavlennom-ukrainskom-razvedchike-razoblachennom-v-rossii-1042538092.html

ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России

ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России

О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков сообщается впервые. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T12:33+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Высокопоставленного украинского разведчика-нелегала разоблачили в России и осудили на 19,5 лет колонии. Об этом сообщает ФСБ. Полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликов Д.А. в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией остался на полуострове и получил российское гражданство. Он устроился на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота и передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму. Его шпионская деятельность была своевременно пресечена."Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота", – говорится в сообщении.

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