https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/glava-mid-abkhazii-vstretilsya-s-poslom-sirii-v-rossii-1042548428.html
Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России
Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России
Глава МИД Абхазии находится с рабочей поездкой в Москве. 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T15:41+0300
2022-11-09T15:41+0300
2022-11-09T15:52+0300
в абхазии
мид абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии встретился с послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Об этом сообщает медиацентр ведомства. Ардзинба поздравил Джаафари с вступлением в должность в ноябре этого года. Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Кроме того, Ардзинба и Джаафари обсудили формирование механизма консультаций на уровне МИД Абхазии, Сирии, России и Южной Осетии.Отдельно была отмечена важность расширения и активизации диалога с Ираном и его роль в системе обеспечения глобальной безопасности.
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мид абхазии, сирия, абхазия, политика, инал ардзинба
мид абхазии, сирия, абхазия, политика, инал ардзинба
Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России
15:41 09.11.2022 (обновлено: 15:52 09.11.2022)
Глава МИД Абхазии находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии встретился с послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Об этом сообщает медиацентр ведомства.
Ардзинба поздравил Джаафари с вступлением в должность в ноябре этого года.
Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах.
Кроме того, Ардзинба и Джаафари обсудили формирование механизма консультаций на уровне МИД Абхазии, Сирии, России и Южной Осетии.
Отдельно была отмечена важность расширения и активизации диалога с Ираном и его роль в системе обеспечения глобальной безопасности.