https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/glava-mid-abkhazii-vstretilsya-s-poslom-sirii-v-rossii-1042548428.html

Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России

Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России

Глава МИД Абхазии находится с рабочей поездкой в Москве. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T15:41+0300

2022-11-09T15:41+0300

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мид абхазии

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абхазия

политика

инал ардзинба

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии встретился с послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. Об этом сообщает медиацентр ведомства. Ардзинба поздравил Джаафари с вступлением в должность в ноябре этого года. Стороны обсудили вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Кроме того, Ардзинба и Джаафари обсудили формирование механизма консультаций на уровне МИД Абхазии, Сирии, России и Южной Осетии.Отдельно была отмечена важность расширения и активизации диалога с Ираном и его роль в системе обеспечения глобальной безопасности.

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