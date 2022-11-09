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Гудаутцы – молодцы: финал Кубка Абхазии по футболу
Гудаутцы – молодцы: финал Кубка Абхазии по футболу
В финале Кубка Абхазии по футболу команда " Рица" из Гудауты обыграла столичный "Нарт" со счетом 4:2. 09.11.2022, Sputnik Абхазия
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол
фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол

Гудаутцы – молодцы: финал Кубка Абхазии по футболу

12:42 09.11.2022
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В финале Кубка Абхазии по футболу команда " Рица" из Гудауты обыграла столичный "Нарт" со счетом 4:2.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финальном матче Кубка Абхазии по футболу сошлись Гудаутская "Рица" и Сухумский "Нарт".

В финальном матче Кубка Абхазии по футболу сошлись Гудаутская &quot;Рица&quot; и Сухумский &quot;Нарт&quot;. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финальном матче Кубка Абхазии по футболу сошлись Гудаутская "Рица" и Сухумский "Нарт".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Решающая игра выдалась очень упорной.

Решающая игра выдалась очень упорной. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Решающая игра выдалась очень упорной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист столичной команды красиво играет головой.

Футболист столичной команды красиво играет головой. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист столичной команды красиво играет головой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент "Нарта" Геннадий Цвинария реагирует на игровой эпизод.

Президент &quot;Нарта&quot; Геннадий Цвинария реагирует на игровой эпизод. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент "Нарта" Геннадий Цвинария реагирует на игровой эпизод.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальная игра Кубка проходила на столичном стадионе "Динамо".

Финальная игра Кубка проходила на столичном стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальная игра Кубка проходила на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный судья Дмитрий Жуков пристально следит за игроками.

Главный судья Дмитрий Жуков пристально следит за игроками. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный судья Дмитрий Жуков пристально следит за игроками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч изобиловал яркими игровыми моментами.

Матч изобиловал яркими игровыми моментами. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч изобиловал яркими игровыми моментами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Радостные зрители наблюдают за интересной игрой.

Радостные зрители наблюдают за интересной игрой. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Радостные зрители наблюдают за интересной игрой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый гол в матче забил футболист "Нарта" Тимур Агрба.

Первый гол в матче забил футболист &quot;Нарта&quot; Тимур Агрба. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый гол в матче забил футболист "Нарта" Тимур Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок столичной команды не доволен решением судьи.

Игрок столичной команды не доволен решением судьи. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок столичной команды не доволен решением судьи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для болельщиков матч был богат на эмоции.

Для болельщиков матч был богат на эмоции. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для болельщиков матч был богат на эмоции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основное время финала завершилось вничью 2:2.

Основное время финала завершилось вничью 2:2. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основное время финала завершилось вничью 2:2.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы определить победителя, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут.

Чтобы определить победителя, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы определить победителя, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За это время "Рица" смогла забить еще два гола в ворота "Нарта" и выиграть в матче.

За это время &quot;Рица&quot; смогла забить еще два гола в ворота &quot;Нарта&quot; и выиграть в матче. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

За это время "Рица" смогла забить еще два гола в ворота "Нарта" и выиграть в матче.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так болельщики "Рицы" реагировали на успех своей команды.

Так болельщики &quot;Рицы&quot; реагировали на успех своей команды. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так болельщики "Рицы" реагировали на успех своей команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кубок в руках у футболистов гудаутской команды.

Кубок в руках у футболистов гудаутской команды. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кубок в руках у футболистов гудаутской команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В последний раз команда побеждала в Кубке в 2015 году.

В последний раз команда побеждала в Кубке в 2015 году. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В последний раз команда побеждала в Кубке в 2015 году.

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