Гудаутцы – молодцы: финал Кубка Абхазии по футболу

В финальном матче Кубка Абхазии по футболу сошлись Гудаутская "Рица" и Сухумский "Нарт".
В финальном матче Кубка Абхазии по футболу сошлись Гудаутская "Рица" и Сухумский "Нарт".
Решающая игра выдалась очень упорной.
Решающая игра выдалась очень упорной.
Футболист столичной команды красиво играет головой.
Футболист столичной команды красиво играет головой.
Президент "Нарта" Геннадий Цвинария реагирует на игровой эпизод.
Президент "Нарта" Геннадий Цвинария реагирует на игровой эпизод.
Финальная игра Кубка проходила на столичном стадионе "Динамо".
Финальная игра Кубка проходила на столичном стадионе "Динамо".
Главный судья Дмитрий Жуков пристально следит за игроками.
Главный судья Дмитрий Жуков пристально следит за игроками.
Матч изобиловал яркими игровыми моментами.
Матч изобиловал яркими игровыми моментами.
Радостные зрители наблюдают за интересной игрой.
Радостные зрители наблюдают за интересной игрой.
Первый гол в матче забил футболист "Нарта" Тимур Агрба.
Первый гол в матче забил футболист "Нарта" Тимур Агрба.
Игрок столичной команды не доволен решением судьи.
Игрок столичной команды не доволен решением судьи.
Для болельщиков матч был богат на эмоции.
Для болельщиков матч был богат на эмоции.
Основное время финала завершилось вничью 2:2.
Основное время финала завершилось вничью 2:2.
Чтобы определить победителя, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут.
Чтобы определить победителя, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут.
За это время "Рица" смогла забить еще два гола в ворота "Нарта" и выиграть в матче.
За это время "Рица" смогла забить еще два гола в ворота "Нарта" и выиграть в матче.
Так болельщики "Рицы" реагировали на успех своей команды.
Так болельщики "Рицы" реагировали на успех своей команды.
Кубок в руках у футболистов гудаутской команды.
Кубок в руках у футболистов гудаутской команды.
В последний раз команда побеждала в Кубке в 2015 году.
В последний раз команда побеждала в Кубке в 2015 году.