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МИД Абхазии принял сопредседателей Женевских дискуссий

МИД Абхазии принял сопредседателей Женевских дискуссий

Встреча с сопредседателями Международных Женевских дискуссий состоялась в Министерстве иностранных дел Абхазии 9 ноября. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

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Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба подчеркнул, что в начале октября после достаточно продолжительного перерыва удалось провести очередной 56-й раунд дискуссий, который не привел к "ощутимым результатам".По его словам, ключевая задача дискуссий - обеспечение прочных гарантий мира и безопасности для Абхазии. Правовая основа безопасности – документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией.Как отметил Тужба, в условиях, когда в Абхазии сохраняется "высокая вероятность эскалации напряженности, обусловленная военной активностью Грузии" согласование и подписание документа о неприменении вооруженной силы приобретает все большую актуальность.Замминистра коснулся и темы свободы передвижения граждан Абхазии. Он напомнил, что в сентябре Еврокомиссия подготовила рекомендации для Европарламента и ЕС о непризнании документов, выдаваемых на территории Абхазии посольством России."Для нас эта проблема имеет важное значение, так как многие наши сограждане имеют второе российского гражданство, и его наличие дает возможность передвигаться по миру", - добавил он.В этом контексте, по мнению замминистра, актуализируется вопрос признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру.Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул, что инициатива Еврокомиссии в отношении паспортов не направлена против жителей Абхазии, а связана с политикой России.

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