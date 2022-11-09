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https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/opublikovan-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1042537784.html
Опубликован график отключений электричества в Абхазии
Опубликован график отключений электричества в Абхазии
Тестовое включение ВЛ "Ачгуара" выявило проблемные участки, поэтому абоненты линии будут получать электроэнергию с ограничениями. 09.11.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. "Черноморэнерго" опубликовало график отключений электричества в Абхазии. График действует для абонентов линии "Ачгуара" до получения перетока электричества из России.
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго
абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго

Опубликован график отключений электричества в Абхазии

12:00 09.11.2022 (обновлено: 13:34 09.11.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Стрингер
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Тестовое включение ВЛ "Ачгуара" выявило проблемные участки, поэтому абоненты линии будут получать электроэнергию с ограничениями.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. "Черноморэнерго" опубликовало график отключений электричества в Абхазии.
График отключений электричества в Абхазии

Подстанция

Время отключения

Время подключения

"Пицунда", "Мысра", "Мысра-тяга", "Лыхны", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга" (Т1)

00:00

05:00

10:00

15:00

20:00

01:00

06:00

11:00

16:00

21:00

"Гагра-1, "Гагра-2", "Гагра-3", "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрыпш-тяга"

01:00

06:00

11:00

16:00

21:00

02:00

07:00

12:00

17:00

22:00

"Бзып" (фидера 10кв), "Гудаута-тяга" (Т2), "Мцара", "Дурипш", "Новый Афон", "Сухум-1" (Т2)

02:00

07:00

12:00

17:00

22:00

03:00

08:00

13:00

18:00

23:00

"Алахадзы", "Ткуарчал ГРЭС", "Сухум-2" (Т1)

03:00

08:00

13:00

18:00

23:00

04:00

09:00

14:00

19:00

00:00

"Сухум-2" (Т2, Т3), "Сухум-1" (Т1), "Сухум-220" (фидера 10кв)

04:00

09:00

14:00

19:00

05:00

10:00

15:00

20:00

График действует для абонентов линии "Ачгуара" до получения перетока электричества из России.
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