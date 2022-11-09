Опубликован график отключений электричества в Абхазии
12:00 09.11.2022 (обновлено: 13:34 09.11.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества
© Sputnik / Стрингер/
Тестовое включение ВЛ "Ачгуара" выявило проблемные участки, поэтому абоненты линии будут получать электроэнергию с ограничениями.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. "Черноморэнерго" опубликовало график отключений электричества в Абхазии.
График отключений электричества в Абхазии
Подстанция
Время отключения
Время подключения
"Пицунда", "Мысра", "Мысра-тяга", "Лыхны", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга" (Т1)
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
"Гагра-1, "Гагра-2", "Гагра-3", "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрыпш-тяга"
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
"Бзып" (фидера 10кв), "Гудаута-тяга" (Т2), "Мцара", "Дурипш", "Новый Афон", "Сухум-1" (Т2)
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
"Алахадзы", "Ткуарчал ГРЭС", "Сухум-2" (Т1)
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
"Сухум-2" (Т2, Т3), "Сухум-1" (Т1), "Сухум-220" (фидера 10кв)
04:00
09:00
14:00
19:00
05:00
10:00
15:00
20:00
График действует для абонентов линии "Ачгуара" до получения перетока электричества из России.