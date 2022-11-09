https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/piliya-rasskazal-o-perspektivakh-poyavleniya-elektronnykh-deneg-v-abkhazii--1042538491.html
Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии
Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии
Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия в интервью радио Sputnik рассказал о перспективах использования электронных... 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T14:56+0300
2022-11-09T14:56+0300
2022-11-09T14:57+0300
радио
подкасты
абхазия
национальный банк абхазии
финансы
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042542596_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_04334b16947db6620445d2dfd4e0787f.jpg
Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии
Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии
8 ноября комитет Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа", который подготовлен в целях совершенствования законодательства республики о Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Как рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия, основная суть вводимых поправок в закон заключается в расширении круга участников национальной платежной системы. В Абхазии есть организации с высоким технологическим потенциалом, которые должны быть вовлечены в сферу платежных технологий и платежных услуг, отметил он. Как пример новых субъектов платежной системы, которые предоставляют населению сервисы, Пилия назвал появление электронных кошельков.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042542596_285:0:2600:1736_1920x0_80_0_0_422af96cfbe0fd15156212ae269ae815.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, национальный банк абхазии, финансы, парламент абхазии, аудио
подкасты, абхазия, национальный банк абхазии, финансы, парламент абхазии, аудио
Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии
14:56 09.11.2022 (обновлено: 14:57 09.11.2022)
Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия в интервью радио Sputnik рассказал о перспективах использования электронных денег в Абхазии.
8 ноября комитет Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа", который подготовлен в целях совершенствования законодательства республики о Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа.
Как рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия, основная суть вводимых поправок в закон заключается в расширении круга участников национальной платежной системы.
"Мы понимаем, что платежная отрасль динамично развивается во всем мире. Наша страна, возможно, с определенным отставанием, но тоже подвержена этим тенденциям. Законодательство, регулирующее данную отрасль, должно находиться в той же динамике, что и сама отрасль. Поэтому в комитете Парламента рассматривается этот вопрос", – рассказал Пилия.
В Абхазии есть организации с высоким технологическим потенциалом, которые должны быть вовлечены в сферу платежных технологий и платежных услуг, отметил он.
Как пример новых субъектов платежной системы, которые предоставляют населению сервисы, Пилия назвал появление электронных кошельков.
Подробности слушайте в аудиофайле.