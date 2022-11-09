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Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии

Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии

Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия в интервью радио Sputnik рассказал о перспективах использования электронных... 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T14:56+0300

2022-11-09T14:56+0300

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Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии Пилия рассказал о перспективах появления электронных денег в Абхазии

8 ноября комитет Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа", который подготовлен в целях совершенствования законодательства республики о Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Как рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия, основная суть вводимых поправок в закон заключается в расширении круга участников национальной платежной системы. В Абхазии есть организации с высоким технологическим потенциалом, которые должны быть вовлечены в сферу платежных технологий и платежных услуг, отметил он. Как пример новых субъектов платежной системы, которые предоставляют населению сервисы, Пилия назвал появление электронных кошельков.Подробности слушайте в аудиофайле.

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