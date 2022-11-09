https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/shoygu-dal-prikaz-otvesti-voyska-dlya-oborony-na-levom-beregu-dnepra-1042552900.html

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T18:10+0300

2022-11-09T18:10+0300

2022-11-09T18:56+0300

в абхазии

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра."Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции", — заявил Суровикин.Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести.Командующий также отметил, что противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.Он добавил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.Суровикин также добавил, что по всей линии соприкосновения российские войска успешно противостоят попыткам наступления противника.

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина